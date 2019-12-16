Не тільки від застуди: корисні властивості лимонів

Чому потрібно їсти лимони? Список корисних властивостей.

Що ти знаєш при лимони? Крім того, що вони кислі, жовті, корисні при застуді та містять багато вітаміну C? 😊 Гадаємо, у більшості з нас на цьому перелік закінчується.

Ранок у Великому Місті вирішив виправити ситуацію і зібрав для тебе список цілющих властивостей лимонів.

Читай і запам’ятовуй!

Корисні властивості лимона

Захищає від онкології

Лимонний сік – це потужне джерело вітаміну С, а саме він є найкращим природним антиоксидантом.

Вітамін ефективно виводить з організму вільні радикали, які часто стають причиною появи ракових пухлин.

Тож починати день із склянки води з лимонним соком – це чудова ідея для тих, хто слідкує за своїм здоров’ям.

Позбавляє похмілля

Іноді ранок після святкової вечірки зовсім не радує – заважають головний біль, нудота, сильна спрага та повна апатія. Якщо таке сталося, позбутися симптомів похмілля допоможе лимон.

Вичави його в склянку, додай води, ретельно перемішай та випий. Уже за півгодини відчуєш полегшення.

Це зумовлено тим, що лимон повертає організмі електроліти, втрачені під час застілля, і активно виводить токсини з печінки.

Сповільнює старіння

Хочеш надовго зберегти свою молодість та красу? Обов’язково подружись із лимоном.

Завдяки високому вмісту вітаміну С, лимонний сік допомагає зупинити процеси старіння і сприяє активному виробленню колагену, який відповідає за пружність шкіри.

Допомагає від нудоти та закачування

Закачування – одна з найнеприємніших речей, які можуть статися в подорожі.

Якщо під рукою немає ліків – відріж шматочок лимону і потримай його в роті. Це допоможе позбутися нудоти та відчути себе значно краще.

Рятує від вірусів

Лимон містить вітамін С, провітамін А і флавоноїди. Разом ці речовини створюють надійний захисний бар’єр проти вірусів і мікробів.

Тож якщо кілька разів на день з’їдати по шматочку лимона або пити воду з лимонним соком, ризики підчепити застудне захворювання значно зменшуються.

Покращує роботу шлунково-кишкового тракту

Лимони допомагають вивести бактерії та паразитів із шлунково-кишкового тракту.

Завдяки цьому, їжа починає краще перетравлюватися, а поживні речовини – краще засвоюватися.

Підтримує серце та судини

Завдяки високому вмісту вітаміну С, лимон є чудовою профілактикою ішемічної хвороби серця.

А флавоноїди, які теж містяться в жовтому фрукті, допомагають при лікуванні атеросклерозу.

Чи може лимон нашкодити?

Лимон не рекомендується їсти тим, хто страждає на виразку шлунка.

Також, через великий вміст кислоти, лимон не найкращим чином позначається на стані зубної емалі. Аби зменшити шкідливий вплив, концентрований лимонний сік краще пити через трубочку.

Також не варто вживати лимони тим, хто має алергію на цитрусові.

Та загалом шкідливі властивості лимона не дуже виражені, оскільки його рідко вживають у великих кількостях.

Тож головне – знати міру.

Нагадуємо, раніше ми розповідали про корисні властивості імбиру.

Аліна Литвиненко

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