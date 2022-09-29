Редька користується популярністю вже не одне століття поспіль.
Ця рослина відома своєю користю і гострим смаком.
І, якщо саме та гірчинка стримує тебе від черпання цілющих властивостей редьки, то ти мусиш прочитати цей матеріал.
Ранок у Великому Місті розповів про найкорисніші види коренеплоду, та як вони смакують.
Корисні властивості різних видів редьки
Чорна редька
Почнемо з найбільш корисної та гострої редьки.
Цей сорт славиться приємним запахом і цілим переліком корисних властивостей. Він:
- поліпшує апетит і стимулює утворення шлункового соку;
- зміцнює імунітет;
- стимулює обмінні процеси;
- нормалізує роботу шлунка і кишечника.
Біла редька
Особливо гострим смаком із легкою гіркуватістю володіє біла редька.
Цей сорт найчастіше використовують в кулінарії для приготування різних страв.
Також він відмий наступними корисними властивостями:
- має сечогінну і жовчогінну дії;
- активізує обмінні процеси і посилює імунітет;
- бореться з вірусами і бактеріями;
- поліпшує функціонування травної системи;
- має седативний ефект і бореться з депресіями та занепадом сил;
- очищає і відбілює шкіру.
Зелена редька
Схожим складом з чорною редькою володіє зелена.
Однак її смак дещо м’якший.
Тож усім, хто не любить гіркого та гострого, варто звернути увагу на цей сорт та його корисні властивості.
Зелене редька:
- зміцнює імунітет;
- має жовчогінну дію;
- покращує зір, стан зубів і нігтів;
- нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту із зниженою секрецією шлунка;
- стабілізує рівень цукру крові;
- допомагає в боротьбі з застудою.
Редька-дайкон
Без цього сорту не обходиться практично жоден салат азійської кузні.
Вона має виражений гострий смак з певною часткою м’якості і соковитості.
Користь дайкона не спроста оцінена японцями. Вони люблять овоч за:
- поліпшення роботи серця;
- зменшення набряків;
- нормалізацію роботи нервової і ендокринної системи;
- вироблення інсуліну;
- зниження ризику онкологічних захворювань;
- посилення потенції.
Є й інші види редьки, як от: городня чи червона.
Проте остання завжди викликає чимало питання, адже може принести шкоду вагітним жінкам.
Кому не можна їсти редьку – протипоказання
Незважаючи на цілющі властивості, редьки вживати її потрібно з крайньою обережністю.
Рослина протипоказана при хворобах:
- шлунка;
- нирок;
- підшлункової залози;
- серцево-судинної системи;
- тонкого кишечника.
Також варто зауважити, що краще не їсти редьку в чистому вигляді.
Вона надто різка і їдка на смак, що призводить до надмірних реакцій в нашому організмі, може негативно позначитися на діяльності серця і травної системи.
А от у поєднанні з яблуком і морквою вона стає не лише смачнішою, а й безпечнішою.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості оливкової олії.
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