Як правильно зважуватися – детальна інструкція.

Слідкувати за своєю вагою важливо не тільки для того, щоб мати приголомшливий вигляд в очах інших.

Вага нашого тіла дуже часто сигналізує нам про проблеми в організмі й допомагає зрозуміти, що йому бракує певних елементів.

Саме тому важливо зважуватися якомога частіше.

Ранок у Великому Місті зараз розповість, як зважуватися, щоб дізнатися свою точну вагу.

Як правильно зважуватися

Вранці чи ввечері?

Експерти рекомендують перевіряти вагу свого тіла одразу після сну.

Саме в цей період наш організм не обтяжений їжею й не містить зайвої води.

До процедури краще сходити до вбиральні.

Зніми з себе всі аксесуари й зайвий одяг, достатньою залишитися в спідній білизні.

До речі, не варто зважуватися й одразу після виснажливого тренування, адже тоді вага буде неточною.

Як правильно поставити ваги?

Положення приладу для зважування також дуже важливе.

Ваги мають перебувати на рівній твердій поверхні.

Не варто ставити їх на м’який килим або на рельєфні ділянки підлоги.

Пам’ятайте про те, що ставати на ваги потрібно в одному місці, не пересувайте їх усією квартирою.

Як перевірити ваги на точність?

Щоб переконатися в тому, що ваги дають мінімальну похибку, достатньо поставити на них пляшку води або продукт, вага якого точно вказана на етикетці.

Більшість сучасних електронних приборів дає максимальну похибку в сто грамів.

Як часто потрібно перевіряти свою вагу?

Не варто маніакально зважуватися по кілька разів на день, адже маса нашого тіла постійно змінюється протягом доби.

Оптимальний варіант — 2-3 рази на тиждень з інтервалами в кілька днів.

Саме так найпростіше можна простежити динаміку змін.

Коли не результати можуть бути неточними?

Не рекомендовано зважуватися після прийняття їжі або вживання напоїв.

Також не слід ставати на ваги при запорі й після вживання жирної й солоної їжі.

У цей період в організмі може утворитися надлишок води, що додасть ваги й створить неточність.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зупинити випадіння волосся.

Фото: Unsplash

Олександра Лоскот