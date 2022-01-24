Як правильно прати пуховик, аби не зіпсувати його?

Пуховик — один із найпопулярніших варіантів зимового верхнього одягу.

Його обирають за зручність, практичність, зовнішній вигляд та тепломісткість.

Однак не всі знають, як правильно прати пуховик в домашніх умовах.

Тож Ранок у Великому Місті підкаже, яких правил слід дотримуватись при пранні, щоб не зіпсувати річ.

Як прати пуховик

Наповнення

Перш ніж починати прання виробу, слід обов’язково прочитати етикетку та дізнатись про внутрішнє наповнення пуховика.

Серед найпоширеніших матеріалів, які використовуються є: пух, пір’я, шерсть і бавовна – це натуральні матеріали.

Решта – синтетичні.

Спосіб прання речей з натуральних і штучних матеріалів відрізняються.

Перші перуть максимально дбайливо, через те, що вони можуть пошкодитися при неправильному поводженні.

Як правильно підготувати виріб

Перед пранням слід перевірити всі кишені, щоб вони були порожні.

Пуховик потрібно застебнути на всі блискавки та ґудзики й, за можливості, зняти пояс та капюшон.

За один раз можна прати лише один пуховик в пральній машинці.

Щоб річ не деформувалась, нічого не повинно бовтатися при пранні.

Чим прати пуховик

Для пуховиків з пуховим наповнювачем потрібно використовувати м’які мийні засоби.

У пральній машинці слід обрати режим, де вода не гарячіше ніж 30 °C.

Щоб при пранні пух не збився грудками, покладіть в барабан пральної машинки 2-3 тенісних м’ячиків.

Віджимання має бути 400-600 обертів за хвилину.

Велика швидкість оборотів може збити наповнювач виробу у грудки.

Як правильно сушити

Спочатку пуховику потрібно дати час, щоб вода, що залишилась після прання, зійшла з нього.

Для цього вішайте виріб на вішак, наприклад, над ванною.

Коли вода перестане капати з одягу, потрібно перевісити пуховик у сухе й гарно провітрюване приміщення.

Не можна вішати річ біля опалювальних приладів, щоб процес сушіння пройшов швидше.

Час від часу вивертайте рукава й кишені.

Не поспішайте, дайте пуховику достатньо часу для повного висихання, адже вологий наповнювач може зіпсувати річ і віддавати неприємним запахом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні пуховики 2022.

Фото: Рexels

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