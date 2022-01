Як правильно прати пуховик, аби не зіпсувати його?

Пуховик — один із найпопулярніших варіантів зимового верхнього одягу.

Його обирають за зручність, практичність, зовнішній вигляд та тепломісткість.

Однак не всі знають, як правильно прати пуховик в домашніх умовах.

Тож Ранок у Великому Місті підкаже, яких правил слід дотримуватись при пранні, щоб не зіпсувати річ.

Перш ніж починати прання виробу, слід обов’язково прочитати етикетку та дізнатись про внутрішнє наповнення пуховика.

Решта – синтетичні.

Спосіб прання речей з натуральних і штучних матеріалів відрізняються.

Перші перуть максимально дбайливо, через те, що вони можуть пошкодитися при неправильному поводженні.

Перед пранням слід перевірити всі кишені, щоб вони були порожні.

Пуховик потрібно застебнути на всі блискавки та ґудзики й, за можливості, зняти пояс та капюшон.

Щоб річ не деформувалась, нічого не повинно бовтатися при пранні.

Для пуховиків з пуховим наповнювачем потрібно використовувати м’які мийні засоби.

У пральній машинці слід обрати режим, де вода не гарячіше ніж 30 °C.

Віджимання має бути 400-600 обертів за хвилину.

Велика швидкість оборотів може збити наповнювач виробу у грудки.

Спочатку пуховику потрібно дати час, щоб вода, що залишилась після прання, зійшла з нього.

Для цього вішайте виріб на вішак, наприклад, над ванною.

Коли вода перестане капати з одягу, потрібно перевісити пуховик у сухе й гарно провітрюване приміщення.

Час від часу вивертайте рукава й кишені.

Не поспішайте, дайте пуховику достатньо часу для повного висихання, адже вологий наповнювач може зіпсувати річ і віддавати неприємним запахом.

Фото: Рexels

