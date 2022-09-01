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ICTV Ранок 01.09.2022 10:14
01.09.2022 10:14
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День Знань 2022: кращі вітання з 1 вересня у віршах, прозі та листівках

День Знань 2022: кращі вітання з 1 вересня у віршах, прозі та листівках

Як привітати з 1 Вересня вчителів та школярів?

Хочуть цього дітлахи та вчителі чи ні, але повернення до школи неминуче.

І навіть, якщо зараз школярикам Перший дзвоник асоціюється із чимось траурним, згодом вони збагнуть глибину та світло вересневого свята.

А поки не забудь підбадьорити їх перед черговим початком навчального року, що сповнений хвилювання та урочистості.

Кращі привітання з 1 вересня

Привітання з 1 вересня у віршах

Незабудок букетик малий
Зоріє у тебе на грудях,
Стелиться шлях непростий та ясний,
Для тебе між добрії люди.
Все добре зі школи візьми у життя,
І вчительську мудрість, і шану від друзів,
Хай легкою буде доля твоя,
Хай люблять тебе і шанують усюди.

***

Дуже рано прокинулось сонечко,
Вже й гуляє в небесній блакиті.
Ще раніше прокинулась донечка,
Найщасливіша нині у світі.
Все на місці — і зошит, і книжка,
Вчасно зібрано все, як ніколи.
Та хвилюється донечка трішки,
Адже йде вона вперше до школи.
Щастя, радості, миру бажаю
І удач у житті їй багато.
Хай печалі її оминають.
3 Першим вересня, донечко, з святом!

***

Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові,
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті,
Це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!

***

Сьогодні особливий урочистий день,
Поглянь же на світ цей ти веселіше!
Тебе чекає відкриттів чудовий рік,
Адже шкільне життя — знань нових потік.
Зараз ти ще лише на початку шляху,
Налаштуйся з перемогою його ти пройти,
Даруй однокласникам серця тепло.
З Днем знань тебе! І вчися на відмінно!

***

Ось перший дзвоник гучно вам лунає, –
Це школа щиро кожному бажає
Навчатись із натхненням, із любов’ю,
І бути всім родиною одною.
Щоб до наук цікавість вас хилила,
Щоб фізкультура теж вам була мила,
І щоб засяяла вам зірка та у небі,
Що забере із мрій всі перепони-стелі!

***

Вже минуло літо променисте,
І дзвоник знов до школи кличе нас.
Тут все святково, гарно і врочисто
В щасливу путь і в добрий час!
Хай буде всім нам день оцей, як свято,
Хай буде щастя в серці у батьків.
Хай дзвонить дзвоник радісний, завзятий,
Хай буде радість вищою від слів.
Хай дзвенить дзвінок веселий кришталево дзвінко.
І покличе нас усіх в незвідані світи,
Дзвоник люблять всі – дорослі і малі,
Пам’ятати його будемо завжди.
Нехай у школі лине срібний дзвін,
Про новий рік навчальний сповіщає.
Переплелись і сум, і радість в нім,
Він, наче птах, у небеса злітає!

Привітання з 1 вересня у прозі

Ось і настав цей день. 1 вересня – День Знань і старту нового навчального року. Хочеться побажати, щоб цей день не був причиною печалі, а запам’ятався довгоочікуваними веселими зустрічами, завзятим і дзвінким сміхом, новими цікавими знайомствами і пробудженням спраги до знань. Щоб сил і терпіння вистачило на весь прийдешній рік! Високих оцінок, легких контрольних, цікавих уроків і вірних друзів, з якими все, що було вже сказано, легко здійсниться!

***

Вітаю вас з початком нового навчального року! Для кожного з нас 1 вересня – це символ нових перспектив і можливостей. Для тих, хто вперше переступить шкільний поріг, – це найбільш хвилюючий день. Нехай він стане для них не тільки яскравим спогадом, але і вдалим стартом у велике життя, а кожен день в школі буде наповнений цікавими уроками, новими зустрічами і дивовижними відкриттями.

***

Дорогі школярі! В усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання – це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, діяти, жити. Упевнений, що зерна науки зростуть у ваших юних душах урожаєм мудрості та натхнення. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні!

***

Шановні вчителі, вітаємо вас із 1 Вересня! Ми з нетерпінням чекали початку нового навчального року, тому що впевнені – в цьому році ваші уроки будуть ще більш цікавими і захоплюючими, ніж в минулому. Нам дуже пощастило, що ви є у нас, адже ви можете зробити цікавими найнудніші теми і зрозуміло пояснити найскладніші. Зі святом вас!

***

День 1 вересня завжди особливо урочистий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Бажаємо усім вам на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Нехай ваші здібності, наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті.

Короткі смс-привітання з 1 вересня

У цей світлий день я бажаю всім нам зберегти дитячу спрагу знань, юнацьку допитливість розуму і зрілість міркувань! Зі святом 1 вересня!

***

Навчатись на відмінно
Бажаєм віднині.
Батькам своїм на радість,
На славу Україні!

***

З 1 вересня, мій улюблений школярику! Нехай задоволення приносить не лише фізкультура!

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***

Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові.
Щоб вдавалось все тобі!

***

Щиро вітаю із вересневим святом першого дзвоника – Днем знань, який відкриває світ пізнання та сходження до одвічних життєдайних джерел цивілізації.

Картинки та листівки з 1 вересня

вітальна листівка на 1 вересня

 

вітання з Днем знань листівка

 

вітання з Днем знань фото

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи за правилами шкільного дрес-коду.

Фото: Pixabay

Головне фото: Pexels

Теги: навчання, привітання, школа
01.09.2022 10:14

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