Медовий спас 2022: дата. прикмети і традиції свята

Медовий спас 2022 – прикмети та традиції свята.

14 серпня православні віряни відзначають Медовий спас, або ж Маковія. Що це за свято, як прийнято проводити цей день та чого неможна робити? Ранок у Великому Місті зібрав усе в одному матеріалі.

Освячувати потрібно тільки свіжовикачаний мед або соти, вирізані з найкращого вулика.

У цей день освячують не лише воду в церкві, але й нові колодці на подвір’ї.

На Маковія прийнято робити духмяні букети з трав і квітів. У них обов’язково мають бути присутні червоні голівки маку. Також можуть входити м’ята, ромашка, айстри, любисток, чебрець, барвінок та інші рослини.

14 серпня починається двотижневий Успенський пост, який триватиме до 27 серпня – Дня Успіння Богородиці.

У цей час неможна їсти м’ясо, яйця, молочні продукти, а також пити алкоголь.

Рибу можна вживати тільки один раз – 19 серпня, на Яблучний Спас.

Нагадаємо, раніше ми детально розповідали про успенський піст.

