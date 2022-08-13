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ICTV Ранок 13.08.2022 13:45
13.08.2022 13:45
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Медовий спас 2022: дата. прикмети і традиції свята

Медовий спас 2022: дата. прикмети і традиції свята

Медовий спас 2022 – прикмети та традиції свята.

14 серпня православні віряни відзначають Медовий спас, або ж Маковія. Що це за свято, як прийнято проводити цей день та чого неможна робити? Ранок у Великому Місті зібрав усе в одному матеріалі.

Що святять на Маковія?

  • Мед

Освячувати потрібно тільки свіжовикачаний мед або соти, вирізані з найкращого вулика.

  • Вода

У цей день освячують не лише воду в церкві, але й нові колодці на подвір’ї.

  • Букети – маковійчики

На Маковія прийнято робити духмяні букети з трав і квітів. У них обов’язково мають бути присутні червоні голівки маку. Також можуть входити м’ята, ромашка, айстри, любисток, чебрець, барвінок та інші рослини.

мед фото

Чого не можна робити на Медовий Спас?

  • Гучно розмовляти, голосно сміятися та влаштовувати вечірки.
  • Сваритися та бажати зла іншим людям.
  • Прибирати в будинку й займатись важкою роботою.
  • Їсти м’ясо, рибу, яйця та молочні продукти, оскільки в 14 серпня починається пост.

Медовий спас – прикмети

  • Вважається, що мед і вода в цей день набувають цілющих властивостей.
  • Перед тим, як з’їсти першу ложку освяченого меду, треба згадати бажання. Кажуть, збувається 🙂
  • Якою буде погода на Маковія – такою буде вона і 28 серпня.
  • У народі говорять, що саме в цей день закінчується літо і починається осінь. Тож після 14 серпня у водоймах неможна купатись, щоб не захворіти.
  • У день Медового Спаса прийнято приносити їжу та давати милостиню нужденним людям. Це допомагає привернути до себе щастя та удачу.
  • Якщо на Маковія обсипати будинок насінням маку – в оселю цілий рік не зможе проникнути нечиста сила.
  • У давнину вважалося, що на Медовий спас жінкам вибачаються всі гріхи. Втім це діє тільки в тому випадку, якщо жінка сама себе пробачила.

бджоляр фото

Початок Успенського посту

14 серпня починається двотижневий Успенський пост, який триватиме до 27 серпня – Дня Успіння Богородиці.

Також по темі: Солодкі ліки: цілющі властивості меду і протипоказання Як відрізнити натуральний мед від фальсифікату? Поради від експерта і бджоляра Медовий спас 2022: привітання і листівки

У цей час неможна їсти м’ясо, яйця, молочні продукти, а також пити алкоголь.

Рибу можна вживати тільки  один раз – 19 серпня, на Яблучний Спас.

Нагадаємо, раніше ми детально розповідали про успенський піст.

Фото: Unaplash

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Теги: Маковія, свята
13.08.2022 13:45



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