Як відрізнити натуральний мед від фальсифікату? Поради від експерта і бджоляра

Нтуральний мед: секрети вибору.

Хоча б раз у житті всі ми купували підробку замість натурального меду.

Користі в такому випадку не отримаєш, зате гроші пустиш на вітер.

Тому краще — не помилятися.

Ранок у Великому Місті зібрав найдієвіші поради експертів, які допоможуть правильно вибрати мед.

Технолог харчової промисловості та експерт на ТБ Андрій Бабаєв радить купувати мед у спеціалізованих точках, а ще краще — там, де його безпосередньо виробляють.

Мед може бути і справжнім.

Але місце, де він був зібраний, теж має велике значення.

За словами Андрія Бабаєва, при виборі меду, насамперед необхідно звертати увагу на його густину.

За своєю консистенцією він не повинен бути дуже рідким, тому що ризикує заграти і набути кислуватого присмаку.

Бджоляр, автор книги Секрети здоров’я і довголіття Ігор Воронков вважає, що рідкий мед є незрілим і тому погано зберігається.

Деякі недобросовісні пасічники для того, щоб отримати побільше продукту, качають його занадто рано. Тобто стільники ще не запечатані, а в меді міститься занадто багато природної води — не випареного нектару.

Виявляється, найчастіше так фальсифікують дорогий травневий мед — у такому випадку його виходить на 20% більше.

“Якщо мед зрілий і не зварений із кульбаб, то хліб стане черствим, як сухарик. Якщо ж мед незрілий — хліб розкисне”, — каже Ігор Воронков.

Іноді, щоб незрілий мед загуснув, у нього додають крохмаль.

Наявність крохмалю можна визначити, капнувши у мед кілька крапель йоду.

Крохмаль, звичайно ж, посиніє.

Так ти й зрозумієш: перед тобою підробка чи ні.

Зацукрований мед — це не завжди мед, у який додали цукор.

Це звичний процес: перехід з рідкого стану у твердий, — каже технолог Бабаєв.

Експерт впевнений — якщо мед не зацукрився, швидше за все, його вже перетоплювали, щоб продати, як свіжий.

Однак існують сорти меду, які кристалізуються швидко.

Це хрестоцвіті, соняшникові…

