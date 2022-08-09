ТОП-5 корисних властивостей кабачків

Корисні властивості кабачків – чому потрібно їсти цей овоч і кому не можна його вживати.
Кабачок, або ж цуккіні – надзвичайно корисний овоч. Він на 95% складається води, а на 5% – із необхідних організму вітамінів і мінералів.
Зокрема, містить кальцій, калій, мідь, залізо, фосфор, пектин, вітаміни групи B та E.
А ще кабачку зовсім відсутній холестерин, що робить його корисним для людей із проблемами серцево-судинної системи.
Корисні властивості кабачків
Для чоловічого здоров’я
У народі кабачок вважається чоловічим овочем. Справа в тому, що він здатен активізувати кровообіг та виробіток гормону тестостерону.
Усе це допомагає підвищити чоловічу силу та покращити якість сперматозоїдів.
Чоловікам, які довго не можуть зачати дитину, рекомендують додати в раціон цуккіні та навіть деякий час посидіти на кабачковій дієті.Також по темі: ТОП-5 корисних властивостей оливкової олії 5 причин пити кефір щодня: корисні властивості Чи варто їсти сало: корисні властивості та протипоказання
Від набряків
Кабачки стимулюють сечовиділення, завдяки чому зайва вода активно виходить з організму. Саме тому ці овочі добре допомагають при набряках.
Щоправда, для максимального ефекту кабачок варто вживати у сирому вигляді.
Наприклад, тонко порізати в салат замість огірка.
Від варикозу
У багатьох жінок від високих підборів та незручного взуття з часом виникають розширені вени на ногах, або ж варикоз.
Запобігти його появі допоможуть кабачки.
Звісно ж, вони не вирішать серйозних проблем і не замінять традлиційного лікування. Але при регулярному вживанні здатні зміцнити стінки судин та підвищити їх еластичність.
Для шлунка і кишечника
Страви з кабачків (особливо у відварному та тушкованому вигляді) активізують процеси травлення та покращують моторику шлунка і кишечника.
Кабачки добре засвоюються організмом і зовсім його не перевантажуюють. Саме тому їх дозвляють додавати в меню навіть після хірургічних операцій.
Виводить токсини
Цуккіні – це чудовий адсорбент, який вбирає в себе токсини і рештки неперетравленої їжі та виводить їх з організму.
Завдяки цим властивостям, кабачки використувують навіть для екстреної допомоги при отруєнні, коли під рукою немає ліків.
Кому не можна кабачки – протипоказання
Кабачки – гіпоалерненний продукт, який можна вживати практично усім.
Із обережністю варто їсти цей продукт тільки тим, хто має проблеми з нирками. Це повязано з тим, що кабачок містить велику кількість калію.
Також при виразці шлунку та гастриті варто обмежити споживання сирих кабачків.
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