Корисні властивості буряка: навіщо включати його до раціону

Чим корисний буряк? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе цілющі властивості цього коренеплоду. Тож читай уважно – і включай його до свого меню!

Буряк – потужне джерело корисних речовин. Зокрема, у ньому містяться:

вітаміни В, РР, С

біофлавоноїди

амінокислоти (лізин, аргінін, бетаїн тощо)

пантотенова, фолієва, щавелева, яблучна кислота

каротиноїди

мінеральні речовини (залізо, кальцій, магній, йод, цинк, мідь тощо

дуже багато клітковини

Корисні властивості буряка

Для печінки

У буряку міститься цінна органічна речовина – бетаїн. Вона допомагає організму розщеплювати і засвоювати білки.

А також – бере активну участь в утворенні холіну, який підтримує та відновлює клітини печінки.

Для судин

Буряк має чудодійний вплив на серцево-судинну систему.

Завдяки високому вмісту клітковини, він знижує рівень шкідливих холестеролу і тригліцеридів.

А флавоноїди і вітамін С, що також містяться в коренеплоді, зміцнюють стінки капілярів.

Для здоров’я очей

Буряк містить каротини, вкрай необхідні для здоров’я сітківки очей.

Саме через це людям, які мають проблеми із зором, варто регулярно пити сирий буряковий сік.

Для кишечника

Буряк є натуральним проносним засобом, тому показаний людям, у яких часто бувають закрепи.

Аби налагодити роботу кишечника, достатньо з’їдати порцію салату із сирим буряком на вечерю.

Крім того, коренеплід містить клітковину, органічні кислоти та пектин, які покращують перистальтику кишечника і зменшують запальні процеси.

Для крові

Буряк – відмінне джерело заліза та міді.

Завдяки цьому, він сприяє утворенню червоних кров’яних тілець, запобігає анемії та загалом покращує склад крові.

Для вагітних

Буряк надзвичайно корисний для вагітним.

А все завдяки тому, що містить життєво необхідну для планування дитини та вагітності речовину – фолієву кислоту.

Без неї не сформується здорова нервова система дитини.

Кому не варто їсти буряк – протипоказання

Не варто вживати буряк тим, хто має такі захворювання:

Розлади травлення, діарея

Захворювання нирок і сечового міхура

З обережністю буряк мають вживати діабетики

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості моркви.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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