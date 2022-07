5 причин їсти огірок щодня: корисні властивості хрумкого овоча

Корисні властивості огірка – чому цей овоч варто обов`язково включити до свого раціону.

Багатьом відомо, що огірки на 96% складаються з води. Втім, далеко не всі знають, що це не просто рідина, а структурована, по суті – «жива» вода.

Вона містить вітаміни А, В1, В2, С, РР, фолієву кислоту, магній, калій, щалізо, хлор, цинк та цілу низку інших корисних речовин.

Огірковий сік відмінно примиває нирки та чинить на організм виражений детокс-ефект.

А ще – 100 грамів продукту містить лише 16 ккал, тож погладшати від них – просто неможливо.

Ранок у Великому Місті вирішив детальніше розповісти тобі про корисні властивості огірків, адже включити їх до раціону – справді варто.

Огірковий сік чинить цілющу дію на хворі ясна та вбиває бактерії, які відповідають за неприємний запах із рота.

Тож якщо поруч є огірок, жуйка тобі не знадобиться. Просто поклади шматочок овоча на язик – і потримай у роті пів хвилини.

За цей час бактерії загинуть, а твоє дихання стане чистим та свіжим.

Щоб на ранок після бурної вечірки у тебе не боліла голова, перед сном з`їж свіжий огірок.

Він містить потрібну кількість цукру, електролітів та вітаміну B, щоб відновити запас поживних речовин – і зменшити симптоми похмілля.

Огірок – справжня знахідка для нашого ШКТ. Він збільшує кислотність шлунку, допомагаючи їжі краще перетравлюватися та сприяє нормальній роботі підшлункової залози.

А ще – має легкий послаблювальний ефект, актуальний для тих, хто страждає на часті запори.

Огірок працює, немов мітла!

Завдяки високому вмісту клітковини, він покращує моторику кішківника і допомагає виводити з організму шкідливі речовини.

Цей хрумкий зелений овоч містить речовину фізетін, яка захищає нервові клітини від пошкодження.

Тож при регулярному вживанні він сприяє покращенню памяти та навіть знижує ризики появи хвороби Альцгеймера.

З обережністю потрібно вживати огірки тим, хто має такі хвороби:

