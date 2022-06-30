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ICTV Ранок 30.06.2022 13:31
30.06.2022 13:31
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Нектарин – штучний персик? Користь і шкода соковитого фрукта

Нектарин – штучний персик? Користь і шкода соковитого фрукта

Корисні властивості та шкода нектарина – звідки з’явився цей фрукт, чим він відрізняється від персика та чи варто його їсти.

Як з’явився нектарин

Нектарин – це різновид персика.

Він з’явився в результаті природної мутації дерев, тож рука людини та генна інженерія до його появи абсолютно непричетні.

Тим більше, як окрема культура нектарин був зафіксований ще на початку XVII століття. А тоді людство не могло навіть уявити технології ГМО.

Чим нектарин відрізняється від персика

  • Нектарин має гладеньку пружну глянцеву шкірку, а персик – пухнасту та ніжну.
  • Нектарин – містить більше цукрів, ніж персик.
  • Нектарини зберігаються довше, ніж персики.
  • Нектарини більш калорійні, ніж персики.
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Корисні властивості нектарина

  • Зміцнює імунітет.
  • Сповільнює старіння завдяки тому, що утримує вологу в клітинах шкіри.
  • Заспокоює нервову систему.
  • Регулює перистальтику кишечника.
  • Покращує склад крові.
  • Є профілактикою гіпертонії та атеросклерозу.
  • Пригнічує активність шкідливих мікроорганізмів
  • Виводить зайву рідину з організму
  • Чинить виражений детокс-ефект

нектарини фото

Кому не можна нектарин – протипоказання

Обережно варто вживати нектарин тим, хто має такі проблеми зі здоров’ям:

  • Цукровий діабет
  • Схильність до харчової алергії
  • Хронічний холецистит
  • Панкреатит
  • Ожиріння

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості персика.

Фото: Pixabay

 

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Теги: Здоров'я, корисні властивості
30.06.2022 13:31



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