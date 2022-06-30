Нектарин – штучний персик? Користь і шкода соковитого фрукта

Корисні властивості та шкода нектарина – звідки з’явився цей фрукт, чим він відрізняється від персика та чи варто його їсти.
Як з’явився нектарин
Нектарин – це різновид персика.
Він з’явився в результаті природної мутації дерев, тож рука людини та генна інженерія до його появи абсолютно непричетні.
Тим більше, як окрема культура нектарин був зафіксований ще на початку XVII століття. А тоді людство не могло навіть уявити технології ГМО.
Чим нектарин відрізняється від персика
- Нектарин має гладеньку пружну глянцеву шкірку, а персик – пухнасту та ніжну.
- Нектарин – містить більше цукрів, ніж персик.
- Нектарини зберігаються довше, ніж персики.
- Нектарини більш калорійні, ніж персики.
Корисні властивості нектарина
- Зміцнює імунітет.
- Сповільнює старіння завдяки тому, що утримує вологу в клітинах шкіри.
- Заспокоює нервову систему.
- Регулює перистальтику кишечника.
- Покращує склад крові.
- Є профілактикою гіпертонії та атеросклерозу.
- Пригнічує активність шкідливих мікроорганізмів
- Виводить зайву рідину з організму
- Чинить виражений детокс-ефект
Кому не можна нектарин – протипоказання
Обережно варто вживати нектарин тим, хто має такі проблеми зі здоров’ям:
- Цукровий діабет
- Схильність до харчової алергії
- Хронічний холецистит
- Панкреатит
- Ожиріння
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості персика.
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