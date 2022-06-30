Нектарин – штучний персик? Користь і шкода соковитого фрукта

Корисні властивості та шкода нектарина – звідки з’явився цей фрукт, чим він відрізняється від персика та чи варто його їсти.

Як з’явився нектарин

Нектарин – це різновид персика.

Він з’явився в результаті природної мутації дерев, тож рука людини та генна інженерія до його появи абсолютно непричетні.

Тим більше, як окрема культура нектарин був зафіксований ще на початку XVII століття. А тоді людство не могло навіть уявити технології ГМО.

Чим нектарин відрізняється від персика

Нектарин має гладеньку пружну глянцеву шкірку, а персик – пухнасту та ніжну.

Нектарин – містить більше цукрів, ніж персик.

Нектарини зберігаються довше, ніж персики.

Нектарини більш калорійні, ніж персики.

Корисні властивості нектарина

Зміцнює імунітет.

Сповільнює старіння завдяки тому, що утримує вологу в клітинах шкіри.

Заспокоює нервову систему.

Регулює перистальтику кишечника.

Покращує склад крові.

Є профілактикою гіпертонії та атеросклерозу.

Пригнічує активність шкідливих мікроорганізмів

Виводить зайву рідину з організму

Чинить виражений детокс-ефект

Кому не можна нектарин – протипоказання

Обережно варто вживати нектарин тим, хто має такі проблеми зі здоров’ям:

Цукровий діабет

Схильність до харчової алергії

Хронічний холецистит

Панкреатит

Ожиріння

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості персика.

Фото: Pixabay

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