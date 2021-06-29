Як вибрати персики? Ознаки стиглих і солодких фруктів

Як вибрати соковиті персики? Актуальне на сьогодні питання, адже прилавки ними просто кишать.

Щоб зрозуміти, чи солодкий фрукт – тобі варто лиш його понюхати. Чим більш насичений аромат, тим солодшим він має бути.

І це лише перша ознака доспілого персика. Наступні – читай нижче.

Як вибрати персики?

Персик – фрукт, який швидко псується. Він має бути пружним, а не в’ялим та надто м’яким.

Шкірка має бути гладкою, без плям та вм’ятин.

Якщо колір персика тобі здається надто яскравим, очевидно, він є результатом хімічної обробки.

Надавай перевагу фруктам, які продаються на вагу, адже ті, що фасовані, можуть бути зіпсовані.

Солодкими будуть ті персики, які всередині мають білі та рожеві прожилки. З жовтою м’якоттю персики менш солодкі та не гірші від попередніх.

Не купуй надто тверді персики, вони швидше за все недозрілі.

Зверни увагу на кісточку фрукта, якщо вона розламалась чи надто зморщилась – 100% персик добре оброблений хімією.

Важливо!

Перед тим, як їсти персик, добре його промий. Адже на шкірці знаходиться безліч бактерій і грибків, які легко пронести в організм.

Замочи персик в холодній воді на 5 хвилин, а потім добряче протри його та сполосни під проточною водою.

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Фото: Pexels

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