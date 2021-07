Соковита і налита сонцем: корисні властивості вишні

Навіщо потрібно їсти вишню – корисні властивості насичено-червоної ягоди, які переконають тебе ввести її до раціону.

Вишня – одна з найбільш традиційних для України ягід. Вона росте чи не в кожному дворі, та й на ринку її купити не проблема. Втім, далеко не всі знають, наскільки корисною є ця ягода.

Ранок у Великому Місці вирішив розповісти, чому в сезон обов’язково варто їсти вишню (звісно, якщо в тебе немає до неї протипоказань).

Плоди вишні – важливе джерело незамінної амінокислоти – триптофану.

Саме з неї в організмі синтезується гормон щастя серотонін, а також мелатонін, який відповідає за міцний сон і загальне оновлення організму.

А за рахунок високого вмісту міді вишня має заспокійливий ефект для нервової системи.

Тож якщо тебе мучають поганий настрій і безсоння – спробуй з`їcти кілька пригоршень стиглої вишні. Вони реально діють.

Вишня допомагає підвищити гемоглобін у крові і є чудовою профілактикою анемії.

З’їдаючи лише склянку ягоди на день, можна запобігти кровотечам після травми, а сама рана швидше загоїться.

Ягода має бактерицидні та протизапальні властивості.

Завдяки цьому, вишня допомагає боротися із стафілококами, стрептококами та навіть дизентерійною паличкою.

Вагітним жінкам обов’язково потрібно вживати продукти, багаті на фолієву кислоту. Зокрема – вишню.

Ця кислота позитивно впливає на формування нервової трубки плоду – і допомагає дитині правильно розвиватися в утробі матері.

Тож тим, хто виношує малюка, у сезон варто вживати свіжу вишню, а взимку чи навесні її можна з успіхом замінити на сушену чи заморожену.

Вишня має потужні жарознижувальні властивості, а також добре допомагає як при вологому, так і при сухому кашлі.

Зауваж, що вживання вишні не заміняє походу до лікаря і не відміняє вживання препаратів, які він тобі призначив. Це, скоріше, додатковий засіб, який допоможе легше і швидше одужати.

М’якоть плодів вишні м’яко допомагає при запорах.

Річ у тому, що вона містить пектинові речовини, які покращують перистальтику кишечника і виводять з організму токсини та шлаки.

Оптимальна норма вживання вишні – 200-300 грамів на день.

Втім, цю порцію бажано з’їдати не за один раз, а розділяти на кілька прийомів, додаючи у різні страви.

Крім того, не варто їсти цю ягоду перед сном.

З обережністю варто вживати вишню тим, хто має такі хвороби:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості персика.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.