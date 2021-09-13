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ICTV Ранок 13.09.2021 10:09
13.09.2021 10:09
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Самоорганізація, монтаж, фінанси: Мобільні додатки, які спростять твоє життя

Самоорганізація, монтаж, фінанси: Мобільні додатки, які спростять твоє життя

Ранок у Великому Місті створив список додатків, які стануть для тебе справжніми помічниками та спростять життя.

Ми живемо у діджиталізованому світі, де все, що тобі потрібно, є у смартфоні.

Але більшість про це навіть не здогадується.

Тому ми обрали мобільні додатки, які точно зможуть полегшити твої рутинні справи.

Топ 5 додатків для тебе:

1.Todolist

Своєрідний онлайн-планер, який допоможе тобі в самоорганізації.

Разом з цим додатком можна планувати справи, відмічати їх виконання та не боятися щось забути.

2. Splitwise

Додаток, який допомагає розділяти витрати між людьми.

Найчастіше його використовують для організації спільних рахунків.

Наприклад, під час групових поїздок або орендуючи квартиру.

Splitwise чудове рішення для тих, хто хоче слідкувати за витратами та можливими боргами.

 

3.Rosetta Stone

Давно мрієш вивчити англійську?

Цей додаток  може стати для тебе крутим мовним помічником.

Rosetta Stone має цікаву схему навчання та функцію розпізнавання мови. Вчитися разом з додатком набагато легше.

4.Canva

Справжній скарб для тих, хто працює з візуалом.

У додатку можна створювати презентації, логотипи, флаєри, анімації для соціальних мереж, плакАти.

5. VN

Додаток для тих, хто любить монтувати відео.

Він досить легкий у використанні, тому підійде як для новачків, так і для професіоналів.

 

Сподіваємось, тобі сподобалась підбірка і ти обов’язково знайдеш щось для себе.

Нагадаємо, раніше ми писали про мобільні додатки для вивчення української мови.

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Фото: Pexels

Поліна Акуленко

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Теги: корисні поради, мобільні додатки, смартфон
13.09.2021 10:09



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