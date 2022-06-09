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ICTV Ранок 09.06.2022 12:32
09.06.2022 12:32
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Українські воєнні меми: добірка актуальних жартів про російське вторгнення

Українські воєнні меми: добірка актуальних жартів про російське вторгнення

Добірка актуальних мемів про повномасштабну війну в Україні.

Уже понад три місяці на території майже всієї України тривають бойові дії.

І попри непрості часи наш народ знаходить у собі сили сміятися з ворогів та підіймати бойовий дух.

Гумор — це найкращі ліки проти паніки та зневіри.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку актуальних мемів про війну, які неодмінно розвеселять тебе.

Добірка найкращих воєнних мемів

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Нагадаємо, раніше ми публікували добірку мемів про

Фото: unicornandwine

Автор ілюстрації: aleksandr.grekhov

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Теги: війна в Україні, меми
09.06.2022 12:32



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