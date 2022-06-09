Українські воєнні меми: добірка актуальних жартів про російське вторгнення

Добірка актуальних мемів про повномасштабну війну в Україні.
Уже понад три місяці на території майже всієї України тривають бойові дії.
І попри непрості часи наш народ знаходить у собі сили сміятися з ворогів та підіймати бойовий дух.
Гумор — це найкращі ліки проти паніки та зневіри.
Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку актуальних мемів про війну, які неодмінно розвеселять тебе.
Добірка найкращих воєнних мемів
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Нагадаємо, раніше ми публікували добірку мемів про
Фото: unicornandwine
Автор ілюстрації: aleksandr.grekhov