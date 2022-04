Не хапай усе, що бачиш! Як правильно запасатися продуктами під час війни

Як запасати їжу грамотно?

Повномасштабна війна навчила нас готуватися до будь-якого перебігу подій.

В умовах бойових дій ми починаємо прокручувати в голові найгірші сценарії, аби в разі загрози мати подушку безпеки.

Однак часом наше бажання запастися всім необхідним перетворюється на панічне скуповування всього, що ми бачимо на поличках магазинів.

Аби раціонально витрачати гроші й придбати все необхідне, варто мати в голові чіткий список та не зважати на штучний ажіотаж.

Нутриціолог Ганна Пархоменко розповіла, як грамотно зробити продуктові запаси, яких вистачить надовго.

У морозильну камеру можна покласти трохи м’яса, риби та молочних продуктів, однак завеликі запаси робити не варто, адже в будь-який момент електропостачання може зникнути.

За можливості також варто придбати протеїновий порошок, який врятує від дефіциту білка.

Його можна додавати до супів швидкого приготування та каш.

Поки в тебе є гроші та можливість купувати нові продукти в магазині, не чіпай свої запаси.

Відкоркувати їм можна буде, коли в тебе закінчаться кошти, у місто не постачатимуть їжу, а також якщо виходити з дому на вулицю буде небезпечно до життя.

Намагайся забути про те, що в тебе є ці продукти, аби не з’їсти їх у перший же тиждень.

Подумай про інших людей.

Зайва для тебе пачка крупи може врятувати комусь життя, тож не варто проявляти жадібність та егоїзм, особливо в умовах війни.

Кількості продуктів, зазначених у списку вище, тобі цілком вистачить на місяць блокади.

Більше їжі купувати немає сенсу, адже підготуватися до багаторічної блокади просто неможливо.

Пам’ятай про те, що окупанти часто залишаються без їжі, коли тимчасово захоплюють міста й села, тож загарбники можуть почати ходити домівками цивільних у пошуках провізії.

Саме тому в очевидних місцях (холодильник, відкриті полички) краще зберігати 1/4 запасів, які можна буде віддати в критичні ситуації.

Звісно, добровільно ніхто не годуватиме російських військових, однак якщо вони погрожуватимуть тобі вбивством або розправою, ти зможеш віддати їм частину їжі й не залишитися голодною або голодним.

3/4 запасів краще покласти якомога далі від кухні, де їх навряд чи шукатимуть.

Бережи себе та вір у нашу перемогу!

Нагадаємо, раніше ми публікували перелік продуктів з тривалим терміном зберігання.

Фото: Pexels

