Не хапай усе, що бачиш! Як правильно запасатися продуктами під час війни

Як запасати їжу грамотно?

Повномасштабна війна навчила нас готуватися до будь-якого перебігу подій.

В умовах бойових дій ми починаємо прокручувати в голові найгірші сценарії, аби в разі загрози мати подушку безпеки.

Однак часом наше бажання запастися всім необхідним перетворюється на панічне скуповування всього, що ми бачимо на поличках магазинів.

Аби раціонально витрачати гроші й придбати все необхідне, варто мати в голові чіткий список та не зважати на штучний ажіотаж.

Нутриціолог Ганна Пархоменко розповіла, як грамотно зробити продуктові запаси, яких вистачить надовго.

Як раціонально зробити продуктові запаси?

Які продукти варто купити?

Картопля . Купи до 5 кілограмів. Краще запастися здебільшого крупами, адже вони мають довший термін зберігання.

. Купи до 5 кілограмів. Краще запастися здебільшого крупами, адже вони мають довший термін зберігання. Макарони . Достатньо взяти 1-2 кг.

. Достатньо взяти 1-2 кг. Супи та вермішель швидкого приготування . Бери 10-20 порцій.

. Бери 10-20 порцій. Горіхи . Надавай перевагу мигдалю та волоським горіхам. Заздалегідь придбай по 1 кг кожного виду.

. Надавай перевагу мигдалю та волоським горіхам. Заздалегідь придбай по 1 кг кожного виду. Сухофрукти . Вони чудово допоможуть підняти настрій та зберігатимуть без холодильника близько місяця. Тобі вистачить 0.5-1 кг.

. Вони чудово допоможуть підняти настрій та зберігатимуть без холодильника близько місяця. Тобі вистачить 0.5-1 кг. Консерви . Продукт, що користується чи не найбільшим попитом під час війни. Придбай 10 жестянок печінки тріски, 10 жестянок шпротів, 5 банок тунця в олії або у власному соку, по 5 жестянок кукурудзи та горошку, по 1-2 кг консервованих огірків та помідорів.

. Продукт, що користується чи не найбільшим попитом під час війни. Придбай 10 жестянок печінки тріски, 10 жестянок шпротів, 5 банок тунця в олії або у власному соку, по 5 жестянок кукурудзи та горошку, по 1-2 кг консервованих огірків та помідорів. Крупи. Тобі цілком вистачить 3-4 видів по 1 кг. Обирай вівсянку, гречку або пшоно — вони високонутрітивні. Краще купувати крупи, які смакують без молока, адже його в критичній ситуації може не бути.

Хлібці . Обирай ті, що мають тривалий термін зберігання. Візьми 2-3 упаковки по 100 г.

. Обирай ті, що мають тривалий термін зберігання. Візьми 2-3 упаковки по 100 г. Оливкова олія . Вистачить 1 літра.

. Вистачить 1 літра. Шоколад . Вистачить 5 плиток чорного й 5 плиток молочного.

. Вистачить 5 плиток чорного й 5 плиток молочного. Питна вода . Її має бути вдосталь, тож чим більше ти придбаєш, тим краще. За бажанням також можеш зробити невеликі запаси чаю та кави.

. Її має бути вдосталь, тож чим більше ти придбаєш, тим краще. За бажанням також можеш зробити невеликі запаси чаю та кави. Дитяче харчування. Навіть якщо в тебе немає дітей, купи по 20 баночок овочево-м’ясного та ягідно-фруктового пюре. Зайвим воно точно не буде.

У морозильну камеру можна покласти трохи м’яса, риби та молочних продуктів, однак завеликі запаси робити не варто, адже в будь-який момент електропостачання може зникнути.

За можливості також варто придбати протеїновий порошок, який врятує від дефіциту білка.

Його можна додавати до супів швидкого приготування та каш.

Як використовувати накопичення?

Поки в тебе є гроші та можливість купувати нові продукти в магазині, не чіпай свої запаси.

Відкоркувати їм можна буде, коли в тебе закінчаться кошти, у місто не постачатимуть їжу, а також якщо виходити з дому на вулицю буде небезпечно до життя.

Намагайся забути про те, що в тебе є ці продукти, аби не з’їсти їх у перший же тиждень.

Чому не варто намагатися скупити все?

Подумай про інших людей.

Зайва для тебе пачка крупи може врятувати комусь життя, тож не варто проявляти жадібність та егоїзм, особливо в умовах війни.

Кількості продуктів, зазначених у списку вище, тобі цілком вистачить на місяць блокади.

Більше їжі купувати немає сенсу, адже підготуватися до багаторічної блокади просто неможливо.

До чого слід підготуватися?

Пам’ятай про те, що окупанти часто залишаються без їжі, коли тимчасово захоплюють міста й села, тож загарбники можуть почати ходити домівками цивільних у пошуках провізії.

Саме тому в очевидних місцях (холодильник, відкриті полички) краще зберігати 1/4 запасів, які можна буде віддати в критичні ситуації.

Звісно, добровільно ніхто не годуватиме російських військових, однак якщо вони погрожуватимуть тобі вбивством або розправою, ти зможеш віддати їм частину їжі й не залишитися голодною або голодним.

3/4 запасів краще покласти якомога далі від кухні, де їх навряд чи шукатимуть.

Бережи себе та вір у нашу перемогу!

Нагадаємо, раніше ми публікували перелік продуктів з тривалим терміном зберігання.

Фото: Pexels

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