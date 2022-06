Нездорові схеми харчування. Як тривожність впливає на прийом їжі

Який взаємозв’язок між харчуванням та тривожністю.

Нездорові схеми харчування можуть вказувати на наявність проблем з психічним здоров’ям.

Існує науково підтверджений зв’язок між моделями нездорового харчування – “пропуск їжі”, “суворі дієти”, “швидка їжа” – з проблемами психічного здоров’я.

Телеграм-канал Психологічна підтримка розповідає, як налагодити прийоми їжі в стресовій ситуації.

У нашому сповненому тривогою життях пропуски їжі є надто поширеним явищем. Або наш розум зайнятий надмірним занепокоєнням і страхом, або ми не маємо апетиту чи бажання їсти.

Але пропуск прийому їжі викликає гіпоглікемію (коли рівень цукру в крові падає нижче нормального рівня), що може призвести до поширених симптомів тривоги, таких як дратівливість, нервозність, запаморочення та слабкість.

Дієта також може викликати симптоми, схожі на тривогу, особливо якщо ви виключите одну з основних поживних речовин (вуглеводи, жири або білки).

Рекомендації:

Зловживання фастфудом або продуктами швидкого приготування

Поширена харчова звичка – швидка їжа, яку можна розігріти в мікрохвильовці, солодкі продукти, рафіновані вуглеводи, холодне м’ясо, соуси, заправки та продукти з довгим списком інгредієнтів.

Така їжа переважно містить хімічні інгредієнти та добавки, і згідно з дослідженнями, ці інгредієнти можуть сприяти занепокоєнню, одночасно знижуючи настрій і змінювати соціальну поведінку.

Добавки:

Барвники та штучні підсолоджувачі – це нейротоксини, які, як було виявлено, порушують роботу нервової системи, що призводить до підвищення рівня тривоги.

Можливі нейрофізіологічні симптоми включають проблеми з навчанням, головний біль, судоми, мігрень, дратівливий настрій, тривожність, депресію та безсоння.

Замініть упаковані та продукти швидкого харчування натуральними цільними.

Найпростіший спосіб – зробити основну частину щоденних калорій з овочів і цільних злаків. Ці продукти є хорошим джерелом складних вуглеводів, які забезпечують повільне вивільнення енергії, підтримують стабільний рівень цукру в крові та допомагають контролювати тягу до нездорової їжі.

Шкідливо для організму їсти занадто мало або переїдати.

Також сюди відноситься недостатня кількість овочів, цільних злаків та інших натуральних продуктів,

Вживання занадто великої кількості обробленої їжі та напоїв з високим вмістом жиру, солі або цукру, і неправильно пережовувати їжу – теж не корисно

Ці погані харчові звички можуть вплинути на споживання необхідних поживних речовин – вуглеводів, білків, незамінних жирних кислот, вітамінів і мінералів – які необхідні для психічного здоров’я та функціонування нервової системи.

Таких поживних речовин, як вітаміни групи В, вітамін С і Е, магній, селен і омега-3 жирні кислоти не вистачає людям з тривожними розладами та іншими проблемами психічного здоров’я.

Як позбутись шкідливої харчової звички:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як схуднути без дієти.

Фото: Рexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.