Пікантна кислинка: добірка найсмачніших страв із щавлю

Що приготувати із щавлю?

У такі непрості часи вкрай важливо підтримувати своє здоров’я та споживати якомога більше корисних продуктів.

Додати до страв кислинки та зміцнити імунітет допоможе щавель.

Не дарма цю рослинну називають справжньою вітамінною бомбою.

Щавель містить вітаміни С, К, Е, В, а також магній, фосфор та залізо.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе добірку найкращих рецептів із щавлем, які точно сподобаються навіть примхливим гурманам.

Найпростіший рецепт корисного й поживного сніданку, який можна приготувати за лічені хвилини.

Для приготування тобі знадобиться:

Приготування:

А як щодо легкого та смачного літнього салату?

Для приготування тобі знадобиться:

Приготування:

Так-так, традиційну українську страву також можна подавати із щавлем!

Для приготування оригінальних вареників тобі знадобиться:

Приготування

Справжнє літо неможливо уявити без смачних прохолодних напоїв.

Аби освіжитися та наситити організм корисними речовинами, зроби лимонад із щавлем.

Для приготування тобі знадобиться:

Фото: Pexels

