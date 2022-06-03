Пікантна кислинка: добірка найсмачніших страв із щавлю

Що приготувати із щавлю?

У такі непрості часи вкрай важливо підтримувати своє здоров’я та споживати якомога більше корисних продуктів.

Додати до страв кислинки та зміцнити імунітет допоможе щавель.

Не дарма цю рослинну називають справжньою вітамінною бомбою.

Щавель містить вітаміни С, К, Е, В, а також магній, фосфор та залізо.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе добірку найкращих рецептів із щавлем, які точно сподобаються навіть примхливим гурманам.

Рецепти страв із щавлю

Омлет із щавлем

Найпростіший рецепт корисного й поживного сніданку, який можна приготувати за лічені хвилини.

Для приготування тобі знадобиться:

Яйця — 3-4 шт

Зелена цибуля — 1 стеблина

Часник — 1 зубчик

Молодий щавель — 10 листочків

Олія соняшникова (для смаження)

Сіль, перець, прянощі до смаку

Приготування:

У глибокій посудині збий яйця разом із сіллю та перцем Наріж цибулю, часник та щавель на дрібні шматочки. Нарізані трави додай до збитих яєць та ретельно все перемішай. Отриману суміш налий на розігріту пательню, змащену олією. Підсмажуй омлет на слабкому вогні, за 2-3 хвилини переверни омлет та вимкни вогонь. Залиш омлет рум’янитися під закритою кришкою.

Салат із щавлем

А як щодо легкого та смачного літнього салату?

Для приготування тобі знадобиться:

Щавель — один пучок

Огірки — 2 шт

Яйця — 2 шт

Майонез або сметана — 7-8 ст.л.

Кукурудза консервована — 200 г

Приготування:

Заздалегідь відвари яйця та очисть їх від шкарлупок. Огірки та варені яйця наріж кубиками, а також подрібни щавель. Салат викладай у глибоку посудину шарами: спочатку кукурудза, потім щавель, далі — яйця. Останнім шаром мають бути огірки. Не забувай щедро змащувати шари сметаною або майонезом. Готову страву, покриту майонезом або сметаною можна прикрасити кукурудзою або зеленню.

Вареники із щавлем

Так-так, традиційну українську страву також можна подавати із щавлем!

Для приготування оригінальних вареників тобі знадобиться:

Борошно — 3 склянки.

Окріп — 1 склянка

Яйце — 1 шт.

Олія — 3 ст.л.

1 пучок щавлю

Сметана та вершкове масло до смаку

Сіль та перець до смаку.

Цукор — 1 ст. л.

Приготування

Заміси класичне тісто для вареників: змішай спочатку яйце з борошном, додай до них олію, окріп, ретельно все перемішай та залиш тісто на 30 хвилин.

Подрібни щавель на дрібні шматочки, додай до нього трохи цукру. З тіста зліпи невеличкі кружечки, начини їх щавлем та зліпи вареники. Майбутні вареники відвари в підсоленій воді. Час приготування — 10-15 хв. Готову страву можна полити розтопленим вершковим маслом та подавати зі сметаною.

Щавлевий лимонад

Справжнє літо неможливо уявити без смачних прохолодних напоїв.

Аби освіжитися та наситити організм корисними речовинами, зроби лимонад із щавлем.

Для приготування тобі знадобиться:

Щавель — 1 або 2 пучки

Вода газована — 1 літр

Цукор або цукровий замінник — 3-4 ст.л.

Імбир — 30 г

Лимон — 1 штука

Вода очищена — 200 мл

Приготування

Залий негазовану воду в глибоку каструлю, додай до неї цукор та нарізаний кружечками імбир. Вари сироп на невеликому вогні протягом 30 хв. Подрібни щавель на великі шматки та збий його в блендері із частиною газованої води. Щавлеву масу проціди через решето й додай до неї сік лимона. У великому глечику змішай газовану воду, щавлеву масу й сироп. До готового лимонаду додай лід та насолоджуйся пікантним смаком.

Нагадаємо, раніше ми публікували рецепт зеленого борщу від Євгена Клопотенка.

Фото: Pexels

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