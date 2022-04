Смачний та запашний: рецепт хліба з вівсянки від Євгена Клопотенка

Як приготувати хліб з вівсянки?

В умовах повномасштабної війни хліб став дуже важливим продуктом.

На початку бойових дій знайти його в магазинах було вкрай непросто.

Звісно, зараз постачання в більшості областей відновилися, однак домашній хліб завжди буде кращим за куплений.

Приготувати смачну буханку можна й без дріжджів.

Кілька простих продуктів та трохи вашого часу точно варті цього!

Відомий український кулінар Євген Клопотенко поділився рецептом хліба з вівсянки, який зможе приготувати кожен із доступних продуктів.

В окремій посудині змішайте вівсяні пластівці, борошно, розпушувач та дрібку солі.

Суміш із пластівців та борошна додайте до води з яйцями та налийте олію.

Після цього всі компоненти варто перемішати й залишити тісто на 15-20 хвилин.

Далі його потрібно вилити у форму, заздалегідь змащену олією.

За бажанням майбутній хліб можна посипати насінням льону.

Форму з тістом поставте випікатися в духовку на годину при 180 градусах.

Ось так просто з доступних продуктів, які зараз є чи не в кожному магазині, можна зробити хліб, що нічим не поступається купленим виробам.

Фото: Pexels

