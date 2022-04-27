Смачний та запашний: рецепт хліба з вівсянки від Євгена Клопотенка

Як приготувати хліб з вівсянки?
В умовах повномасштабної війни хліб став дуже важливим продуктом.
На початку бойових дій знайти його в магазинах було вкрай непросто.
Звісно, зараз постачання в більшості областей відновилися, однак домашній хліб завжди буде кращим за куплений.
Приготувати смачну буханку можна й без дріжджів.
Кілька простих продуктів та трохи вашого часу точно варті цього!
Відомий український кулінар Євген Клопотенко поділився рецептом хліба з вівсянки, який зможе приготувати кожен із доступних продуктів.
Рецепт хліба з вівсянки від Євгена Клопотенка
Інгредієнти
- Вівсяні пластівці — 200 г
- Борошно пшеничне — 200 г
- Розпушувач — 10 г
- Яйця — 3 шт
- Тепла чиста вода — 250 мл
- Цукор — 1 столова ложка
- Олія соняшникова — 4 столові ложки
- Дрібка солі
- Для декору можна використати насіння льону
Приготування
В окремій посудині змішайте вівсяні пластівці, борошно, розпушувач та дрібку солі.
В іншу місткість налийте воду, додайте до неї яйця й збийте цю суміш до утворення однорідної структури.
Суміш із пластівців та борошна додайте до води з яйцями та налийте олію.
Після цього всі компоненти варто перемішати й залишити тісто на 15-20 хвилин.Також по темі: Як спекти хліб вдома: на дріжджах, на кефірі та на воді — прості рецепти Цільнозерновий хліб на заквасці: у чому його сила Воєнна кулінарія: рецепти з продуктів, які є в кожному холодильнику
Далі його потрібно вилити у форму, заздалегідь змащену олією.
За бажанням майбутній хліб можна посипати насінням льону.
Форму з тістом поставте випікатися в духовку на годину при 180 градусах.
Ось так просто з доступних продуктів, які зараз є чи не в кожному магазині, можна зробити хліб, що нічим не поступається купленим виробам.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як подовжити термін зберігання хліба.
Фото: Pexels