Духмяний та смачний: рецепт традиційного зеленого борщу від Євгена Клопотенка

Рецепт зеленого борщу від Євгена Клопотенка.

Любов українців до борщу неможливо викорінити.

Окреме місце в серці кожного з нас посідає зелений борщ, який зігріває, коли прохолодно та освіжає в спеку.

Без цієї страви наша кухня не була б настільки досконалою та смачною.

До того ж приготування цього смаколика не займає багато часу, а от результат точно вартий зусиль.

Український кухар та ресторатор Євген Клопотепко поділився цікавим рецептом традиційного зеленого борщу, який неодмінно потішить вибагливих гурманів.

Як приготувати зелений борщ?

Інгредієнти для борщу

Для приготування зеленого борщу вам знадобиться:

зелена цибуля – 1 пучок

вода – 3 л

ріпчаста цибуля – 2 шт.

соняшникова олія – 2 ст. л.

курячі стегна – 2 шт.

морква – 1 шт.

яйця – 4 шт.

духмяний перець – 3-4 горошини

картоплини – 3-4 шт.

лавровий лист – 2-3 шт.

шпинат – 1 пучок

петрушка – 1 пучок

зелена цибуля – 1 пучок

сіль, перець

Приготування

Спершу слід приготувати бульйон. Для цього необхідно покласти в каструлю. два вимитих стегна, додати до них половину моркви, цілу очищену цибулю, кілька горошин духмяного перцю та 2-3 лаврових листки. Після цього залийте все водою та поставте варитися на пів години. Поки бульйон вариться, наріжте маленькими кубиками цибулю та підсмажте її на пательні, поки вона не стане м’якою. Далі додайте до неї натерту половину моркви та просмажте її разом із цибулею протягом 5 хвилин. Готові обсмажені овочі додайте до бульйону. Далі наріжте очищену картоплю та середні шматки, додайте в бульйон та варіть протягом 15 хвилин. Не забудьте окремо відварити яйця в підсоленій воді (5 хвилин від моменту закипання води). Аби шкарлупа легко відходила, залийте яйця холодною водою після варіння. Попередньо наріжте всю зелень на довільні шматочки та додайте її до борщу за хвилину до його приготування. Відварені яйця наріжте навпіл та викладіть їх у тарілку з борщем.

Насолоджуйтеся вашим кулінарним шедевром!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати хліб з вівсянки.

Фото: viktoria__vyacheslavna

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.