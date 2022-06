Нехай небо завжди буде мирним! Найкращі привітання з 1 днем літа у прозі, віршах і картинках

Найкращі привітання з 1 днем літа, які неодмінно підіймуть настрій.

Попри те, що весна цьогоріч видалася надскладною, ми таки дочекалися літа.

І хай там що, обставинам не вдасться зіпсувати цю сонячну пору.

Не забудьте привітати рідних і друзів із 1 днем літа, аби подарувати їм посмішки цього дня.

Ранок у Великому Місті підготував найтепліші привітання українською мовою у прозі, віршах та листівках.

Обирай найкращі й надсилай часточку позитиву тим, кого любиш!

Вітаю з першим днем літа! Бажаю, щоб погода нас радувала і приносила безліч яскравих, теплих, сонячних днів, а небо завжди було чистим і мирним. Щоб легкість і відмінний настрій став приводом для безлічі цікавих подій і радості. Насолоджуйтесь теплом, вбирайте сонячну енергію і випромінюйте позитив!

***

З першим днем літа. Нехай кожен день приносить нові яскраві емоції, війна щезне, мов страшний сон, а літо буде яскравим та наповнене мандрами, смаколиками та цікавими пригодами.

***

Нехай перший день літа відкриє чудовий період у житті. Бажаю відмінно провести час у веселих компаніях і на романтичних прогулянках.

***

З першим днем літа! Бажаю малинового настрою, теплих дощів, креативних ідей, сонячних одягу і справжнього відпочинку. Нехай драйв і веселощі не залишають вас, як би складно не було! Нехай літо буде легким, приємним, яскравим, чудовим, чарівним і мирним!

***

З настанням літа вас вітаємо. Бажаємо гарного настрою, різнокольорових подій, сонячного одягу. Насолоджуйтеся прекрасним влітку. Нехай воно буде сповнене яскравих, приємних і чудових емоцій.

Привітання з 1 днем літа у віршах

А літечко несе тепло і ласку.

Все в дивних квітах, в барвах, у красі.

У кожній квіточці я бачу казку

І цілий Всесвіт у дзвінкій росі.

Співає птах на гілочці калини,

Ховаються в плакучих вербах сни…

І раптом теплий дощик серед днини,

Надвечір місяць випливе ясний

І попливе, щоб зорі рахувати.

Затихне все: і поле, і гаї…

І люди теж підуть відпочивати,

Лиш тільки не затихнуть солов’ї.

***

Сьогодні у природи день народження,

Дзвінкою луною лунає новина ця,

До побачення, весна, до побачення.

Здрастуй літо! Здрастуй літо! Здрастуй літо!

З першим літнім днем хочемо привітати,

Побажати вам щастя і добра.

Нехай вам багато радості доставить,

Ця літня, чудова пора!

З першим днем літа! Нехай воно буде яскравим і незабутнім, адже літо – це маленьке життя!

***

Вітаю з першим днем літа! Посмішок, смачної малини, соковитих кавунів та найяскравішого настрою на всі три місяці! Бажаю, щоб цього літа ми разом святкували перемогу!

***

З 1 днем літа! Ось і настала довгоочікувана пора квітів і метеликів, нових відкриттів та звершень! Вірю, що скоро святкуватимемо перемогу!

Фото: Pexels

