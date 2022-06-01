Нехай небо завжди буде мирним! Найкращі привітання з 1 днем літа у прозі, віршах і картинках

Найкращі привітання з 1 днем літа, які неодмінно підіймуть настрій.
Попри те, що весна цьогоріч видалася надскладною, ми таки дочекалися літа.
І хай там що, обставинам не вдасться зіпсувати цю сонячну пору.
Не забудьте привітати рідних і друзів із 1 днем літа, аби подарувати їм посмішки цього дня.
Ранок у Великому Місті підготував найтепліші привітання українською мовою у прозі, віршах та листівках.
Обирай найкращі й надсилай часточку позитиву тим, кого любиш!
Привітання з 1 днем літа у прозі
Вітаю з першим днем літа! Бажаю, щоб погода нас радувала і приносила безліч яскравих, теплих, сонячних днів, а небо завжди було чистим і мирним. Щоб легкість і відмінний настрій став приводом для безлічі цікавих подій і радості. Насолоджуйтесь теплом, вбирайте сонячну енергію і випромінюйте позитив!
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З першим днем літа. Нехай кожен день приносить нові яскраві емоції, війна щезне, мов страшний сон, а літо буде яскравим та наповнене мандрами, смаколиками та цікавими пригодами.
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Нехай перший день літа відкриє чудовий період у житті. Бажаю відмінно провести час у веселих компаніях і на романтичних прогулянках.Також по темі: Як привітати з днем народження захисника України — теплі слова для військового Щиро та небанально. Привітання з Днем народження у прозі Вознесіння Господнє 2022: найкращі привітання у віршах, прозі та картинках
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З першим днем літа! Бажаю малинового настрою, теплих дощів, креативних ідей, сонячних одягу і справжнього відпочинку. Нехай драйв і веселощі не залишають вас, як би складно не було! Нехай літо буде легким, приємним, яскравим, чудовим, чарівним і мирним!
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З настанням літа вас вітаємо. Бажаємо гарного настрою, різнокольорових подій, сонячного одягу. Насолоджуйтеся прекрасним влітку. Нехай воно буде сповнене яскравих, приємних і чудових емоцій.
Привітання з 1 днем літа у віршах
Привітання з 1 днем літа у віршах
А літечко несе тепло і ласку.
Все в дивних квітах, в барвах, у красі.
У кожній квіточці я бачу казку
І цілий Всесвіт у дзвінкій росі.
Співає птах на гілочці калини,
Ховаються в плакучих вербах сни…
І раптом теплий дощик серед днини,
Надвечір місяць випливе ясний
І попливе, щоб зорі рахувати.
Затихне все: і поле, і гаї…
І люди теж підуть відпочивати,
Лиш тільки не затихнуть солов’ї.
***
Сьогодні у природи день народження,
Дзвінкою луною лунає новина ця,
До побачення, весна, до побачення.
Здрастуй літо! Здрастуй літо! Здрастуй літо!
З першим літнім днем хочемо привітати,
Побажати вам щастя і добра.
Нехай вам багато радості доставить,
Ця літня, чудова пора!
Короткі привітання з 1 днем літа
З першим днем літа! Нехай воно буде яскравим і незабутнім, адже літо – це маленьке життя!
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Вітаю з першим днем літа! Посмішок, смачної малини, соковитих кавунів та найяскравішого настрою на всі три місяці! Бажаю, щоб цього літа ми разом святкували перемогу!
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З 1 днем літа! Ось і настала довгоочікувана пора квітів і метеликів, нових відкриттів та звершень! Вірю, що скоро святкуватимемо перемогу!
З 1 днем літа – картинки та листівки
Нагадаємо, раніше ми публікували добірку модного взуття на літо 2022.
Фото: Pexels