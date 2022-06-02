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ICTV Ранок 02.06.2022 08:20
02.06.2022 08:20
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Вознесіння Господнє 2022: найкращі привітання у віршах, прозі та картинках

Вознесіння Господнє 2022: найкращі привітання у віршах, прозі та картинках

Найкращі привітання з Вознесінням Господнім у віршах, прозі та картинках.

Вознесінням Господнє — одне з ключових християнських свят.

Віряни відзначають його на 40-й день після Великодня.

Цьогоріч вознесіння припадає на 26 травня в римо-католиків та 2 червня в православних та греко-католиків.

Не забудь привітати близьких та рідних із цим світлим днем.

Ранок у Великому Місті підібрав найкращі привітання з Вознесінням Господнім у прозі, віршах та картинках.

Обирай найкраще та надсилай всім, кого цінуєш.

Привітання з Вознесінням Господнім у віршах

Нехай великий Бог
Пошле вам радість в хату,
Міцне здоров’я й літ юрбу густу,
І доленьку усміхнену багату,
І пісню українську золоту.
Нехай до вас в оселю щастя прилетить
Внесе на крилах свіжість світанкову,
І оптимізму сонячне тепло!

***

Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!

***

Сьогодні — Вознесіння,
Хай щастя до вас прийде!
Тривога і сумнів
Нехай назавжди піде.
Нехай Господь наш справжній
Допоможе вам у всьому,
Живіть тільки думками
Ви чистими про нього!

***

Вознесіння світлом своїм
Нехай зігріє тебе і зміцнить.
Будь ти мирі з Богом нашим,
І він тебе захистить!
А ще я хочу побажати
Тобі мудрості й доброти,
Світом душу свою наповнювати,
Жити без прикростей і суєти!

Привітання з Вознесінням Господнім у прозі

Нехай Вознесіння Господнє подарує твоєму серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров’ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!

***

В цей сонячний день ми вітаємо вас з Вознесінням Господнім. Нехай ваша душа буде чистою, а серце – люблячим. Бажаємо вам отримувати задоволення від кожного дня і не забувати дякувати Господу за кожну прожиту хвилину.

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***

У цей святковий день, коли Христос вознісся на небеса, бажаємо і всім нам вознестися у своїй вірі. Нехай тепер, у важкий момент нашої історії, надія на воскресіння рідної держави, на безмежну силу любові стануть для нас сходинками до щасливого життя!

***

В день Вознесіння Господнього від усієї душі бажаю щиро покаятися у всіх скоєних злочинах і провинах, почати світлий і добрий шлях до блага і щастя душі, укрити своєю любов’ю близьких і рідних людей, щодня здійснювати великий подвиг, ніколи не втратити віри в Господа і надії на краще.

Короткі смс-привітання з Вознесінням Господнім

Вознесіння Господнє на порозі –
День світлої надії та чудес.
Нехай зникнуть Ваші скорботи та тривоги,
А молитви долинуть до небес!

***

Вітаємо Вас зі світлим святом, бажаємо Вам миру і гармонії в душі, здоров’я Вам і Вашим домочадцям, міцності духу і Божого благословення на всі добрі справи.

***

Вознесіння Господнє –
Свято світла і добра!
Побажаємо ж сьогодні
Всім вам миру і тепла.

***

У велике свято — Вознесіння Господнього, бажаю віри, незгасимої надії у краще і чистої духовності.

Привітання з Вознесінням Господнім у картинках

Нагадаємо, раніше ми розповідали про значення та традиції Вознесіння Господнього.

Фото: Pixabay

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Теги: Вознесіння, привітання
02.06.2022 08:20



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