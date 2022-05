Вишукано та практично: модне взуття на літо 2022

Добірка модного взуття на літо 2022.

Довгоочікуване літо настане за кілька днів, тож саме час розбирати свій гардероб та підбирати яскраві й стальні луки.

Жоден модний образ не обійдеться без пари взуття.

Босоніжки, кросівки, туфлі на підборах — вибір є завжди.

Які моделі взуття будуть в тренді цього сезону?

Тренди 2000-х років знову повертається.

Цього літа пара туфель із гострим видовженим носиком точно має бути в кожної модниці.

Така модель візуально видовжить маленькі ніжки та зробить їх стрункішими.

Туфлі з гострим носом на підборах чудово пасуватимуть до елегантної сукні або ділового костюма.

А от для повсякденних прогулянок можна обрати туфлі-човники з гострим носом.

Такий варіант буде не тільки зручним, а й вишуканим.

Модель, яка вже кілька років поспіль не поспішає покидати тренди.

Лофери не тільки надзвичайно зручні, а й дуже елегантні.

Вони пасуватимуть і до жіночної сукні, і до звичайних джинсів.

Якщо хочеш додати в образ родзинки, обирай моделі яскравих трендових кольорів цього сезону: помаранчеві, бірюзові або жовті.

Раніше така модель викликала асоціації з героїнями мультиків та казок.

Однак зараз туфлі на підборах із ремінцем на щиколотці стали неодмінним атрибутом багатьох люксових брендів.

Туфлі в стилі Мері Джейн неабияк пасуватимуть до суконь та спідниць, а також підкреслять твою жіночність.

До речі, підбори в таких туфлях зазвичай дуже зручні, тож можеш сміливо носити їх на довгі прогулянки.

У спекотні дні так хочеться носити відкрите взуття.

Чудовим варіантом цього літа стануть плетені босоніжки або замшеві босоніжки з плетеною підошвою.

Якщо хочеш стати трішки вищою, обирай плетені босоніжки на платформі.

Вони підкреслять твою романтичну натуру, а також пасуватимуть до будь-якого вбрання.

Поєднай таку модель із плетеним капелюхом або сумкою, і вражай оточення своєю красою.

Кросівки — справжній маст-хев для будь-кого.

І не дарма, адже зручнішої моделі взуття годі й шукати.

Цього літа в тренді будуть кросівки із сіткою з тканинних матеріалів.

У такому взутті нога буде дихати, а стопа не напружуватиметься.

Універсальний варіант — білі кросівки із сіткою, які точно поєднуватимуться з будь-яким вбранням.

Якщо хочеш додати в образ яскраву родзинку, обери кросівки з різнокольоровими неоновими вставками або з оригінальними шнурками.

