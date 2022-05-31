Солодша за цукор: корисні властивості стевії

Стевія: корисні властивості натурального цукрозамінника.
Із її допомогою роблять халву для діабетиків та низькокалорійні шоколадки для фітнес-тренерів.
Проте це далеко не всі її секретні таланти.
Що ж таке стевія, і у чому полягає її користь?
Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.
Що таке стевія?
Стевія — це багаторічний чагарник, який росте на території Парагваю і Бразилії.
Цю трав’янисту рослину в народі називають медовою травою.
І не спроста — вона у рази солодша за цукор, незважаючи на свою низькокалорійність.
Саме тому продукт часто рекламується як натуральний замінник цукру.
Стевія забезпечує приємний смак і не викликає негативних наслідків подібно до звичайних підсолоджувачів.
Корисні властивості стевії
Покращує травлення
Завдяки високому вмісту глікозидів, стевія нормалізує мікрофлору кишківника, активізує роботу органів травлення.
Її широко застосовують для:
- боротьби з печією, симптомами діареї і підвищеним газоутворенням;
- усуненню наслідків гастриту;
- загоєнню тріщин і ран в кишечнику;
- лікуванню виразки шлунка.
Зміцнює серцево-судинну систему
Регулярний прийом стевії ще й здійснює позитивний ефект на серцево-судинну суистему. Продукт:
- покращує кровотік,
- знижує навантаження на серце,
- сприяє нормалізації тиску.
Допомагає худнути
Останнім часом стевія набула ще більшу популярність, завдяки визнанню з-боку прихильників здорового способу життя.
Як і діабетики, вони просто не могли пройти повз натурального цукрозамінника з цілою купою корисних компонентів.
Поступове схуднення при нормальному харчуванні можливо, якщо цукор повністю замінити на стевію.
Знімає запалення
Наявність ефірного масла з безліччю компонентів і дубильних речовин в рослині робить її відмінним протизапальним, антибактеріальним і загоювальним засобом.
Стевія ефективно усуває роздратування шкіри, сприяє швидкому загоєнню ран, опіків, порізів без утворення рубців.
А настій трави використовують для лікування післяопераційних швів, гнійних ран.
Стевія — протипоказання
Оскільки екстракт стевії може впливати на серцевий ритм, то продукти з цим натуральним підсолоджувачем слід приймати тільки після консультації лікаря.
Особливо це важливо людям, які:
- страждають алергією на цвітіння схожих квітучих трав’янистих кущів;
- наразі приймають препарати, що знижують рівень холестерину в крові;
- проходять лікування протигрибковими препаратами;
- приймають протизапальні ліки.
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