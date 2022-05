Солодша за цукор: корисні властивості стевії

Стевія: корисні властивості натурального цукрозамінника.

Із її допомогою роблять халву для діабетиків та низькокалорійні шоколадки для фітнес-тренерів.

Проте це далеко не всі її секретні таланти.

Що ж таке стевія, і у чому полягає її користь?

Стевія — це багаторічний чагарник, який росте на території Парагваю і Бразилії.

Цю трав’янисту рослину в народі називають медовою травою.

І не спроста — вона у рази солодша за цукор, незважаючи на свою низькокалорійність.

Саме тому продукт часто рекламується як натуральний замінник цукру.

Завдяки високому вмісту глікозидів, стевія нормалізує мікрофлору кишківника, активізує роботу органів травлення.

Її широко застосовують для:

Регулярний прийом стевії ще й здійснює позитивний ефект на серцево-судинну суистему. Продукт:

Останнім часом стевія набула ще більшу популярність, завдяки визнанню з-боку прихильників здорового способу життя.

Як і діабетики, вони просто не могли пройти повз натурального цукрозамінника з цілою купою корисних компонентів.

Поступове схуднення при нормальному харчуванні можливо, якщо цукор повністю замінити на стевію.

Наявність ефірного масла з безліччю компонентів і дубильних речовин в рослині робить її відмінним протизапальним, антибактеріальним і загоювальним засобом.

А настій трави використовують для лікування післяопераційних швів, гнійних ран.

Оскільки екстракт стевії може впливати на серцевий ритм, то продукти з цим натуральним підсолоджувачем слід приймати тільки після консультації лікаря.

Особливо це важливо людям, які:

