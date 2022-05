Рятуємо шлунок під час війни: як поїсти, якщо зовсім немає апетиту

Як почати їсти, якщо немає апетиту?

Під час повномасштабних бойових дій психіка та здоров’я всіх українців неабияк страждають.

Через стрес, паніку, невизначеність, обстріли або вимушений переїзд ми виснажуємося та втрачаємо мили.

У багатьох людей в таких надскладних умовах зникає апетит та жага до життя.

Однак не варто забувати про те, що їжа — це пальне для нашого внутрішнього двигуна, тож нехтувати неї не можна.

Нутриціолог Ганна Пархоменко розповіла, як почати їсти, якщо зовсім немає апетиту.

Жителі відносно безпечних в умовах бойових дій регіонів також страждають через відсутність апетиту.

У такі непрості часи варто не намагатися запхнути в себе всю денну норму продуктів за один обід або сніданок.

Наприклад, якщо вам подобається батон з маслом, ласуйте ним на сніданок, бодай кількома шматочками.

За кілька годин можна сміливо перекусити чимось іще.

Якщо ви перебуваєте в гарячій точці, їжте те, що у вас є.

Смаколики та поживні продукти обов’язково можна буде поїсти після перемоги, однак зараз вас вкрай необхідна енергія.

Якщо у вас є можливість, подбайте про свою безпеку та намагайтеся не їсти зіпсованих продуктів, які не викликають довіри, аби не наробити ще більшої шкоди організму.

В умовах постійного стресу травлення працює повільніше.

Аби воно виконувало свою роботу ефективніше, варто подрібнювати їжу на дрібні частинки, які краще засвоюватимуться в шлунку.

До речі, після прийому їжі варто протягом п’яти хвилин пожувати гумку без цукру в складі.

Вона зможе заспокоїти вас на певний час та знизити рівень гормону стресу (кортизолу).

Свіжий болгарський перець, крупи аль денте, яблука, сухарі, горіхи чипси з лаваша або інші снеки також чудово підійдуть тим, хто не має апетиту.

Хрумкіт та жування неабияк заспокоюють.

Головне — сфокусуватися на диханні та їжі.

На тлі постійного недоїдання в організмі зменшується кількість клітковини, що призводить до закрепів.

Аби уникнути таких наслідків, поживайте 2-3 ківі на день, які покращать ситуацію.

Зловживання солодощами дійсно негативно впливає на здоров’я та емоційний стан, однак в умовах відсутності апетиту їх можна й потрібно легалізувати.

Улюблені шоколадки, тістечка й цукерки подарують дофамін, а також заспокоять бодай на кілька годин і нададуть енергію на певний час.

Воду варто пити перед прийомами їжі, після, а також у перервах між сніданком, обідом та вечерею.

Якщо ви маєте світлу сечу, ваш водний баланс у нормі, а от якщо сеча насичено жовта, кількість води варто збільшити.

Ставте собі нагадування в смартфоні, яке спонукатиме пити воду.

Алкоголь та нікотин підвищують рівень кортизолу, викликаючи стрес та апатію.

Саме тому від них варто повністю відмовитися.

Організм страждає, тож не слід шкодити йому ще більше.

Ваше життя, здоров’я та безпека вкрай важливі.

Годуйте себе, адже ви заслуговуєте на щось смачненьке.

Однак якщо такої змоги у вас не має, ласуйте тим, що вам подобається.

Любіть себе та вірте в нашу перемогу, яку ми неодмінно скоро відзначатимемо!

Фото: Unsplash

