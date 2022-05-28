Позбуваємося російського контенту: як українізувати Google та Youtube на своєму пристрої

Як українізувати Google та Youtube на своєму пристрої?
З початком повномасштабної війни у більшості українців не залишилося сумнівів у тому, що мова дійсно має значення.
Саме мова — це своєрідний кордон, який допомагає відгородитися від пропаганди окупантів.
Попри те, що найпопулярніші сервіси досі продовжують активно просувати російський контент, його можна уникнути.
Аби українських матеріалів у вашій стрічці побільшало, достатньо зробити кілька простих кроків.
Розповідаємо, як змінити мову видачі результатів у Google та Youtube з російської на українську.
Як дерусифікувати Google та Youtube на своєму пристрої — покрокова інструкція
Як українізувати Google?
Спершу слід зайти в налаштування вашого браузера.
Після цього на панелі, яка розташована в лівій частині екрана, слід обрати опцію “Мови”.
Далі потрібно натиснути на кнопку “Показувати докладніше”.
Відкриється розділ із налаштуванням мов, які будуть використовуються для відображення результатів пошуку.
Якщо у вас стоїть галочка біля пункту “російська”, приберіть її та обов’язково оберіть українську.
Збережіть налаштування.
До речі, позбутися від російської мови в браузері можна й на смартфоні.Також по темі: "Ой у лузі червона калина": що варто знати про пісню, яка стала символом української незламності Покращуємо українську під час війни: добірка корисних ресурсів, що допоможуть вивчити солов'їну Не соромтеся й наберіться терпіння! Поради, що допоможуть перейти на українську мову
Користувачам iOS для цього слід перейти в загальні налаштування обрати пункт “Мова та регіон”.
На пристроях з операційною системою Android потрібно зайти в налаштування, обрати “Загальне керування” й натиснути на опцію “Мова”.
Як видалити видачу результатів російською в Youtube?
Сервіс не дає користувачам можливості обрати мову, одна частково українізувати його можна.
Спершу варто зайти у свою історію переглядів та видалити всі відео російською мовою.
Це допоможе алгоритмам визначити, що ви не будете клікати на російськомовні відео, тож платформа з часом перестане їх пропонувати в стрічці.
Ще один важливий крок — відписка від російських блогерів та ресурсів.
Можете також натискати на пункт “Не цікавить”, якщо російськомовне відео все ж потрапило до вашої стрічки.
Такі дії варто повторювати протягом кількох тижнів, аби остаточно дерусифікувати платформу на своєму пристрої.
Нагадаємо, раніше ми публікували добірку найкращих українських YouTube-каналів.
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