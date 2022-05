Позбуваємося російського контенту: як українізувати Google та Youtube на своєму пристрої

Як українізувати Google та Youtube на своєму пристрої?

З початком повномасштабної війни у більшості українців не залишилося сумнівів у тому, що мова дійсно має значення.

Саме мова — це своєрідний кордон, який допомагає відгородитися від пропаганди окупантів.

Попри те, що найпопулярніші сервіси досі продовжують активно просувати російський контент, його можна уникнути.

Аби українських матеріалів у вашій стрічці побільшало, достатньо зробити кілька простих кроків.

Розповідаємо, як змінити мову видачі результатів у Google та Youtube з російської на українську.

Спершу слід зайти в налаштування вашого браузера.

Після цього на панелі, яка розташована в лівій частині екрана, слід обрати опцію “Мови”.

Далі потрібно натиснути на кнопку “Показувати докладніше”.

Відкриється розділ із налаштуванням мов, які будуть використовуються для відображення результатів пошуку.

Якщо у вас стоїть галочка біля пункту “російська”, приберіть її та обов’язково оберіть українську.

Збережіть налаштування.

До речі, позбутися від російської мови в браузері можна й на смартфоні.

Користувачам iOS для цього слід перейти в загальні налаштування обрати пункт “Мова та регіон”.

На пристроях з операційною системою Android потрібно зайти в налаштування, обрати “Загальне керування” й натиснути на опцію “Мова”.

Сервіс не дає користувачам можливості обрати мову, одна частково українізувати його можна.

Спершу варто зайти у свою історію переглядів та видалити всі відео російською мовою.

Це допоможе алгоритмам визначити, що ви не будете клікати на російськомовні відео, тож платформа з часом перестане їх пропонувати в стрічці.

Ще один важливий крок — відписка від російських блогерів та ресурсів.

Можете також натискати на пункт “Не цікавить”, якщо російськомовне відео все ж потрапило до вашої стрічки.

Такі дії варто повторювати протягом кількох тижнів, аби остаточно дерусифікувати платформу на своєму пристрої.

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку найкращих українських YouTube-каналів.

Фото: Unsplash

