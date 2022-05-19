“Ой у лузі червона калина”: що варто знати про пісню, яка стала символом української незламності

Що варто знати про пісню Ой у лузі червона калина?
Попри всі негативні аспекти війни, у ній є місце й для позитивних речей.
Повномасштабне вторгнення дозволило прославити українську культуру та народ на весь світ.
Гімном мужнього протистояння України російським окупантам стала пісня “Ой у лузі червона калина”, яку зараз можна почути не тільки на нашій Батьківщині, а й у різних куточках планети.
Її співають у храмах, на концертах, на вулицях та в домівках у багатьох країнах.
Розповідаємо, як створювалася пісня, що стала символом української незламності та боротьби.
Що варто знати про пісню “Ой у лузі червона калина”?
Хто створив пісню?
“Ой у лузі червона калина” — композиція авторського походження, що колись була гімном Українських Січових Стрільців, а також була популярною в підрозділах УПА.
Достеменно невідомо, хто саме написав текст пісні: Степан Чарнецький або Григорій Трух, командир сотні УСС.
У 1914 році Чарнецький завідував театром товариства “Руська бесіда” у Львові.
Коли він ставив драму “Сонце руїни” про гетьмана Петра Дорошенка, йому не сподобалася фінальна пісня “Чи я в лузі не калина була”, тож він вирішив її змінити й додати в текст оптимізму.
Оригінальний приспів був таким:
“Гей, у лузі червона калина,
Гей, гей похилилася;
Чогось наша славна Україна,
Гей, гей засмутилася.
А ми ж тую червону калину,
Гей, гей та піднімемо;
А ми ж свою славну Україну,
Гей, гей та розвеселимо!”
Григорій Трух, почувши цю пісню від одного з підлеглих, захопився композицією й дописав до першого куплету ще два.Також по темі: Символ боротьби за свободу України. Книги про Степана Бандеру, які варто прочитати Вічні символи боротьби: незламні українці, що змушують лютувати ворогів Символ української нації: цікаві факти про Тараса Шевченка
Де ширилася пісня?
Пісню співали спочатку в Стрию, а згодом вона набула популярності по всій Галичині.
Через деякий час композицію стали виконувати по всій Україні.
За часів незалежності “Ой у лузі червона калина” також співали в усіх куточках країни.
Як після набула поширення під час війни?
У перший день повномасштабних бойових дій в Україні лідер гурту “Бумбокс” Андрій Хливнюк, які пішов захищати рідну землю, оприлюднив на своїй сторінці в Інстаграмі ролик, на якому він співав куплет пісні “Ой у лузі червона калина” на Софіївській площі.
Популярність відео набирала шалених обертів, а вже за кілька днів композицію співали по всьому світу.
Популярний музикант з Південної Африки The Kiffness зробив ремікс із відео, а пізніше легендарний гурт Pink Floyd випустив кавер із вокалом Хливнюка.
Після увійшла до 100 найбільш завантажуваних синглів у Британії, а також закріпилася в топ-чартах цілої низки країн.
“Ой у лузі червона калина” співали навіть парафіяни варшавського храму, ще священник увімкнув композицію на колонці.
Наш народ, як і цю пісню, точно нікому й ніколи не вдасться перемогти!
Нагадаємо, раніше ми публікували добірку потужних пісень про війну Росії проти України.
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