Краще, ніж за кордоном: які місця в Україні точно варто відвідати після перемоги

Які місця в Україні обов’язково варто відвідати після перемоги?

Попри те, що повномасштабна війна поламала плани українців на відпочинок, від своїх мрій не варто відмовлятися.

Вже зараз сміливо можна складати список місць на Батьківщині, які неодмінно потрібно відвідати одразу після нашої перемоги над окупантами.

Наша рідна земля має чимало природних цікавинок, які підкорять серця навіть найвибагливіших мандрівників.

Ранок у Великому Місті зібрав добірку наймальовничіших місць в Україні, які неодмінно варто відвідати після закінчення бойових дій.

Давно мрієш потрапити в справжню казку?

Тоді тобі точно варто поїхати на Херсонщину.

Саме там розташоване Лемурійське озеро, яке вражає своєю красою навіть іноземних мандрівників.

До речі, в літрі води з Лемурійського озера на 50 г більше солі, ніж у воді з Мертвого моря.

Варто наголосити на тому, що така солона вода ще й корисна для здоров’я.

Вона містить чимало мінералів, а також здатна усунути біль у суглобах та допомогти вилікувати захворювання шкіри.

Отож, не вагайся й одразу після перемоги вирушай милуватися та покращувати здоров’я!

Якщо тобі хочеться з головою поринути в історію та відчути себе героєм серіалу про XVIII століття, відвідай резиденцію Кирила Розумовського, який був останнім гетьманом Війська Запорозького.

Старовинні гармати, дивовижні скульптури та войовнича атмосфера — усе це приваблю туристів з різних куточків України вже не один рік.

До речі, у ХІХ столітті до Батурина приїздив і Тарас Шевченко.

Саме в цьому місті він намалював ескіз гетьманської хатини.

Повернімося до Херсонщини.

Окрім рожевого озера, тут є ще й український аналог Сахари.

Піщаний масив ззовні дійсно схожий на безкрайню пустелю.

Попри те, що влітку пісок розігрівається до високих температур, туристи продовжують приїжджати до пустелі в спеку, аби зробити гарні світлини та насолодитися природою.

До речі, саме український піщаний масив на Херсонщині визнали найбільшим у Європі.

А тепер помандруємо до Миколаївської області.

Саме там розташований “український Великий каньйон”, який вражає своїм розміром та краєвидами неймовірної краси.

Свою назву каньйон, який займає площу понад 250 гектарів, отримав від назви села у Вознесенському районі.

Варто зазначити, що Актовський каньйон вважають одним із чудес України.

До речі, туристів приваблює й містика цієї природної пам’ятки.

Річка, що протікає поблизу каньйону та має назву Мертвовод, обросла величезною кількістю легенд та міфів.

Одне з найпопулярніших місць на західній Україні.

Шацькі озера заслужено називають головною окрасою українського туризму.

Вони щороку приваблюють десятки тисяч туристів, які їдуть помилуватися дивовижною природою та десятками водойм.

Аби переглянути понад 30 озер, знадобиться чимало часу!

Мандрівники їдуть на Шацькі озера, аби відпочити біля води, насолодитися чистим повітрям, а також духовно збагатитися.

За словами туристів, на Шацьких озерах можна зарядитися неймовірною енергетикою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, куди варто піти на День Києва.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.