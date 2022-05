Чим небезпечний глютен та в яких продуктах міститься

Чи такий страшний глютен, як його малюють. У якому разі треба відмовлятись від глютену, а в якому – навіть не думай.

М’який і хрусткий круасан, повітряні французькі багети, ароматний домашній хліб.

Чи знаєш ти, що такою спокусливою випічка виходить, в основному, завдяки глютену – складному рослинному білку.

Одні кажуть, глютен небезпечний для нашого організму, інші – що навпаки.

Розбираймось разом, чи треба нам відмовлятись від глютеновмісних продуктів вже сьогодні? Чи спокійно їсти улюблені круасанчики й далі?

Глютен (клейковина) – різновид білка, що міститься в насінні злакових. Саме йому тісто зобов’язане своєю здатністю тягнутися і приймати різну форму. Глютен є у багатьох звичних продуктах, таких як макаронні вироби й хліб.

Є 1% людей на планеті, яким їсти глютен справді дуже небезпечно.

Це пов‘язано з аутоімунною хворобою – целіакією.

Коли люди з таким діагнозом їдять глютен, порушується всмоктування поживних речовин організмом.

І, як наслідок, людина не доотримує життєво необхідні елементи – залізо, фолієву кислоту тощо.

Таким людям протипоказані навіть 150 міліграмів глютену.

А діагностують целіакію лише аналізом крові на антитіла та біопсією.

Бо люди, які відмовляються від всіх продуктів з глютеном, виключають з раціону цілозернові злаки, які містять висівки з пшениці, вівса, ячменю, жита.

А ці злаки забезпечують наш організм клітковиною, важливими вітамінами та поживними речовинами, як залізо, кальцій та білок.

Краще вже припини їсти печиво, сосиски, білий хліб, кетчуп тощо.

Ці продукти, окрім безневинного глютену, містять і досить небезпечні трансжири, консерванти та цукор.

Таким чином, відмовляючись від них, люди почуваються здоровіше саме через те, що не їдять всі вищеперелічені складники, а не глютен.

От їх сміливо й викидай з раціону.

Адже глютен у безглютенових продуктах зазвичай замінюють вже справді шкідливим жиром і цукром.

Непереносимість глютену часто обумовлена ​​спадковими факторами, проте тут також важлива роль роботи імунної системи, наявності інфекцій та дотримання певного раціону харчування.

Хоч би що там було, непереносність не завжди проявляється однаково: розрізняють три основних види захворювань: целіакія, чутливість до глютену і пшениці, а також алергія на пшеницю.

Часто ці терміни використовуються як синоніми, але їх прояви виражаються в абсолютно різних симптомах і проблемах.

Про запалення кишківника внаслідок вживання продуктів, що містять глютен, свідчать наступні симптоми

Перш ніж повністю відмовитися від споживання хліба і піци, звернись до фахівця, який проведе необхідні обстеження і вивчить симптоми.

Він повинен встановити, чи є у тебе непереносність глютену, і якщо так, то якого типу.

Багато компаній, що виробляють хлібобулочні вироби та випічку, додають у свою продукцію глютен.

У таблицях продуктів, що містять глютен, можуть бути присутніми також сметана, йогурти, кетчупи, крабові палички, соуси й штучна ікра.

Крім того, клейковина збільшує еластичність жувальної гумки, застосовується для поліпшення смаку твердих сирів і додається в шоколад, для зниження його собівартості.

Не випадково глютен ще називають “пшеничним білком”: законне перше місце за часткою змісту глютену у своєму складі займають злаки.

Вони в дуже малих дозах, але все ж – містять протеїн глютену:

