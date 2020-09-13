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ICTV / Ранок / Чому груша – незамінний продукт на твоєму столі? П’ять причин регулярно їсти груші / 13.09.2020 09:25
13.09.2020 09:25
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Чому груша – незамінний продукт на твоєму столі? П’ять причин регулярно їсти груші


Всі знають, що груша – смачний фрукт, але час дізнатись і про її корисні властивості.

Чи знаєш ти, що звичайнісінька груша, що росте в Україні чи не в кожному садочку – насправді не такий вже й простий фрукт?

Грушу почали вирощувати ще близько трьох тисяч років тому в Стародавній Греції. Гомер, знаменитий автор Одіссеї, називав груші дарами богів.

А в Стародавньому Китаї вона була символом довговічності. Це тому, що грушеві дерева дуже довго живуть.

Наскільки корисною є груша та чому після 40 років лікарі радять регулярно влаштовувати собі грушеві дні?

Ми в Ранку у Великому Місті зробили для тебе підбірку з властивостей цього соковитого фрукта. Нижче – п’ять причин зробити груші на своєму столі постійними гостями.

Корисні властивості груш

Плоди груші містять цукри (глюкозу, фруктозу, сахарозу), вітаміни А, В1, В2, Е, Р, РР, С.

А ще каротин, фолієву кислоту, катехіни, азотисті речовини, пектини, мінеральні солі заліза, марганець, йод, кобальт, мідь, калій, молібден, кальцій, дубильні речовини, клітковину.

А ще в грушах фруктози більше, ніж глюкози. А, як відомо, саме фруктоза з усіх цукрів не вимагає для свого засвоєння в організмі інсуліну.

Тому свіжі та сушені груші, а також напої з них часто згадуються в дієтах при ожирінні та цукровому діабеті.

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П’ять корисних властивостей груші

1. Груша сприяє поліпшенню настрою, зняття нервової напруги, серцебиття, а також перетравлюванню їжі.

2. Груша допомагає вивести з організму важкі метали й токсини. У плодах груш містяться унікальні ефірні олії, біологічно активні речовини, які здатні підвищувати захисні сили організму, протистояти інфекційним захворюванням, виконувати протизапальні функції й навіть боротися з депресією.

3. Сухі й свіжі груші використовують в дієтах при цукровому діабеті, циститі, ожирінні, ниркових захворюваннях.

4. Відвари з груш, а також грушевий сік використовуються при підвищеній температурі тіла для втамування спраги.

Їх же застосовують як сечогінний засіб, тому пити грушеві напої корисно при каменях у нирках.

Вживаючи відвар і сік протягом тривалого періоду часу, хворий має можливість позбутися від каменів.

5. Груша відома своїми укріплювальними властивостями. Грушовий кисіль часто готують при проносах у дітей.

Але укріплювальні властивості найбільш виражені у дикорослих груш.

Тож якщо ти час від часу зіштовхуєшся з проблемою розладів травлення, краще зібрати дикорослі груші, висушити й зберігати в прохолодному місці.

Як правильно їсти груші

І народна, і офіційна медицина рекомендують використовувати грушу у величезній кількості випадків.

Але, перш за все, зауважимо, що плоди груш треба вживати правильно: не їсти їх на порожній шлунок і не запивати водою.

Також їх не варто закушувати м’ясом і ласувати ними раніше, ніж через півгодини після закінчення приймання їжі.

І не забувай, що лікувальними властивостями володіють тільки стиглі, ароматні, соковиті, ніжні за консистенцією плоди.

Нагадаємо, раніше ми писали, що потрібно знати про корисні властивості яблук.

Фото: Unsplash

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Теги: корисні властивості, корисні поради
13.09.2020 09:25



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