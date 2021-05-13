Модне (не)молоко: основні види, користь і шкода рослинного молока

Що таке рослинне молоко і чи варто воно твоєї уваги? Ранок у Великому Місті розповість про основні види напою, його корисні властивості та протипоказання. А також пояснить, як вибрати справді якісний продукт у магазині.

Що таке рослинне молоко

По суті, рослинне молоко – не зовсім молоко. Скоріше, це витяжка з насіння, круп або горіхів. Вони замочуються, подрібнюються разом із водою, після цього – віджимається.

У результаті виходить напій, що на вигляд і навіть на смак нагадує коров’яче молоко. Проте властивості має інші.

Найпопулярніші види рослинного молока – кокосове, соєве, мигдальне, вівсяне та гречане. Також зустрічаються варіанти з рису, волоських горіхів, кеш’ю, льону, кунжуту та інших продуктів.

Його можна як купити в магазині, так і зробити власноруч. Для цього знадобиться лише основний інгредієнт, вода та блендер.

Основні види веганського молока

Кокосове молоко

Кокосове вважається одним із найсмачніших та найкорисніших різновидів рослинного молока. Воно має приємний солодкуватий смак і тонкий вишуканий аромат.

Кокосове молоко не шкодить фігурі, оскільки в його складі є тригліцериди – речовини, що допомагають розщеплювати молекули жиру та виводити їх з організму.

А каприлова кислота, на яку також багате кокосове молоко, має виражений противірусний і протизапальний ефект.

Соєве молоко

Соєве молоко багате на магній, кальцій, калій, корисні жирні кислоти та відрізняється високим вмістом білку.

Завдяки своєму складу, воно покращує кровообіг та виводить з організму шкідливий холестерин.

Але головна фішка цього напою – наявність у його складі натуральних фітоестрогенів, таких як ізофлавон.

Ця речовина є рослинним аналогом жіночих статевих гормонів, тому здатна нормалізувати гормональний баланс у жінок.

А от чоловікам варто вживати соєве молоко з обережністю – не більше 1 склянки на день.

Мигдальне молоко

Мигдальне молоко має приємний горіховий аромат і ніжну вершкову текстуру.

200 грамів напою містять денну норму вітаміну Е, який відповідає за молодість та красу шкіри. Також містить вітаміни А, С, цілу низку вітамінів групи В, а також кальцій, цинк, калій, фосфор, марганець.

Молоко з мигдалю заспокоює та чинить благотворний вплив на нервову систему. Тому воно є ідеальним доповненням або навіть заміною вечері.

Гречане молоко

Гречане молоко має доволі насичений смак і типовий гречаний аромат.

Завдяки високому вмісту харчових волокон, напій покращує роботу підшлункової залози та шлунково-кишкового тракту.

Рибофлавін сприяє покращенню стану волосся, нігтів та шкіри. А піридоксин поліпшує пам’ять та активізує роботу клітин головного мозку.

Вівсяне молоко

Вівсяне молоко абсолютно нейтральне, воно не має яскраво вираженого смаку та аромату. Тому стане відмінною основою для фруктових коктейлів.

Напій добре засвоюється організмом та забезпечує його цілою низкою корисних речовин: клітковиною, кальцієм, фосфором, залізом, вітамінами (особливо – групи В).

Нормалізує метаболізм, допомагає наростити м’язову масу та заспокоює нервову систему.

Кому підходить рослинне молоко?

Веганське молоко підходить таким категоріям людей:

Вегани та сироїди, які свідомо відмовились від споживання продуктів тваринного походження.

Люди, які постують.

Ті, кому молоко протипоказано за станом здоров’я (непереносимість лактози тощо)

Гурмани, які хочуть урізноманітнити свій раціон новими смаками.

Переваги рослинного молока

На відміну від коров’ячого молока, рослинне не містить таких речовин, як:

Холестерин (навпаки, допомагає виводити його з організму)

(навпаки, допомагає виводити його з організму) Лактоза . Деякі люди мають непереносимість молочного цукру (лактози), оскільки у них відсутній фермент для її перетравлювання.

. Деякі люди мають непереносимість молочного цукру (лактози), оскільки у них відсутній фермент для її перетравлювання. Казеїн – важко розщеплюється у шлунку та здатен викликати запальні процеси в організмі.

Недоліки рослинного молока

Рослинне молоко має не лише переваги. Тож перед тим, як почати його вживати, варто бути в курсі й цих аспектів.

Рослинне молоко не може повністю замінити коров’яче або козяче. Адже білок та кальцій із традиційного молока засвоюються організмом легше й ефективніше Перед тим, як вживати будь-яке горіхове молоко, переконайся, що ти не маєш на нього алергію. Почни з кількох ковтків. Тому що цей продукт часто викликає харчову непереносимість. Рослинні напої далеко не завжди дієтичні. Деякі різновиди мають навіть більшу калорійність, ніж традиційне коров’яче молоко. Тож якщо слідкуєш за фігурою – обирай менш поживні різновиди. Аби покращити смак і збільшити термін зберігання, у рослинне молоко іноді додають цукор, консерванти, стабілізатори та рослинну олію. Тож перед покупкою обов’язково уважно читай склад на упаковці.

Як вибрати рослинне молоко в магазині

Уважно прочитай усю інформацію, що вказана на упаковці. Якщо у складі є цукор або будь-які шкідливі домішки – подивись продукт іншої фірми або навіть приготуй молоко самостійно. Якщо побачиш у складі лецитин – не переживай, такий продукт можна брати. Ця домішка натуральна і навіть корисна – для нервової системи та печінки. Сертифікат bio /organic – це додатковий аргумент на користь покупки веганського молока певної фірми.

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Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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