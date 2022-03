Життя продовжується попри війну: список київських кафе, що працюють

Які заклади харчування в Києві працюють під час війни?

Війна стала справжнім шоком навіть для тих, хто розумів, що Росія таки почне повномасштабний наступ.

На кілька тижнів життя в столиці замерло: люди боялися виходити на вулицю, навіть коли не було повітряних тривог.

Однак бойові дії — це не привід закритися вдома назавжди й нікуди не виходити.

Українська економіка зараз тримається здебільшого на бізнесі, для якого кожен клієнт — це шанс на життя.

Саме тому чимало київських кафе вже відкрилися й чекають на відвідувачів навіть у такі непрості часи.

Розповідаємо, які заклади харчування в Києві працюють в умовах війни.

Ресторан кримськотатарської кухні чекає на відвідувачів щодня з 11.00 до 18.00 на вулиці Богдана Хмельницького, 3Б.

Варто зазначити, що заклад готує їжу для ЗСУ та тероборони, однак гості йому точно не завадять у такі непрості часи.

Звісно, повний перелік страв із меню приготувати зможуть залежно від наявності потрібних продуктів, але кавою, супами та пловами вас точно забезпечать.

Кафе, що розташоване на вулиці Юрківській, 57/17, чекає на відвідувачів щодня з 10.00 до 16.00.

Слід наголосити на тому, що всі зароблені гроші власники направляють на волонтерську діяльність.

Поспішіть поласувати смачною кавою та підняти собі настрій навіть в умовах бойових дій.

Смачною кавою та десертами можна поласувати й у Mates щодня з 11.00 до 17.00.Заклад розташований на вулиці Гоголівській, 25.

Кафе кожного дня готує їжу для тероборони та ЗСУ, тож зараз неабияк потребує підтримки відвідувачів.

Улюблений бар багатьох киян на Подолі знову запрацював щоденно орієнтовно з 9-10.00 до 16-18.00.

Тут можна випити смачної кави, з’їсти хотдог або десерти.

До речі, для бійців з тероборони або ЗСУ всі замовлення готують безкоштовно.

Заклад розташований на Сагайдачного, 41

У магазинах Молоко від фермера можна не тільки придбати молочні продукти, а й випити кави та з’їсти свіжу випічку або десерти.

Заклади працюють щодня з 9.00 до 18.00.

Адреси відкритих магазинів можна дізнатися на їхній сторінці у Facebook.

Обидві кав’ярні на правому та лівому березі Києва готові пригостити киян десертами та кавою.

Заклад на вулиці Миколайчука, 7А працює з 12.00 до 15.00, а на вулиці Січових Стрільців — з 11.00 до 16.00

Кав’ярня на Подолі чекає на всіх охочих насолодитися кавою та солодощами щодня з 10.00 до 14-15.00.

Заклад розташований на вулиці Ярославській, 14/20.

Зверніть увагу на те, що всі працівники кафе зараз поєднують волонтерство й роботу.

Кафе активно готує їжу для бійців з тероборони та ЗСУ, а також для лікарень та літніх людей, яким потрібна підтримка.

У закладі на вулиці Рейтарська, 13, що працює щодня з 10.00 до 16.00 почали продавати напої з собою, а згодом обіцяють і частково відновити видачу страв з меню.

Пекарня, що стала фаворитом багатьох ще до початку війни, частково відновила свою роботу на Подолі.

Кияни щодня з 10.00 до 17.00 можуть поласувати свіжими круасанами й кавою на вулиці Межигірська, 7.

З усієї мережі кав’ярень поки роботу відновила тільки одна, що розташована на Подолі на вулиці Хорива, 25.

Тут щодня з 9.00 до 18.00 можна поласувати свіжими круасанами та кавою

Заклад на Печерську працює щодня з 10.00 до 15.00.

Усі жителі столиці можуть випити свіжу каву з печивом на провулку Гуцало, 3

Фото: Pexels

