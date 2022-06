Станьте надійною опорою для малечі: як пережити розлуку з дитиною під час війни

Як пережити розлуку з дитиною?

Повномасштабна кривава війна розлучила мільйони українських сімей.

Люди змушені тікати за кордон або відправляти в безпечніші регіони своїх дітей, аби вберегти їх від постійних обстрілів.

У таких умовах вкрай складно опанувати свої емоції, адже туга за малечею багатьох починає з’їдати із середини.

Психологиня Галина Волошина розповіла, що робити, якщо війна роз’єднала вас із дитиною.

Саме ви в такі непрості часи — найважливіша опора для дитини.

Емоційний стан та переживання батьків дуже легко передаються малечі, навіть якщо вас розділяють тисячі кілометрів.

Пам’ятайте про те, що вашій дитині потрібен позитив та впевненість у майбутньому.

Можна розповідати дитині про останні події в Україні, однак давати надії, які точно не виправдаються найближчим часом, не варто.

Українці обов’язково святкуватимуть перемогу над окупантами, однак це може відбутися не так скоро, як нам би цього хотілося.

Не соромтеся разом обговорювати свої емоції, якими б вони не були.

Це допоможе знизити рівень напруги та впоратися зі стресом.

Діліться переживанням та уважно слухайте те, що вам розповідає дитина.

Під час розлуки вкрай важливо не втрачати зв’язок одне з одним.

За можливості розмовляйте із відео, спробуйте помалювати разом із малечею дистанційно.

Можете разом переглядати фільми та мультики на відстані за допомогою спеціальних сервісів.

Обговорюйте події дня, надавайте свою підтримку бодай віртуально.

Нагадуйте дитині про те, що з кожним днем наша країна наближається до перемоги, тож дуже скоро ви зможете обійнятися та бути в безпеці вдома.

Якщо ви відчуваєте, що не можете самостійно впоратися з усіма емоціями, зверніться за допомогою до психолога.

Платформа психологічної допомоги «Розкажи мені» цілодобово надає допомогу та підтримку всім, хто цього потребує.

Консультації професіоналів проходять в онлайн-режимі безкоштовно.

Аби подати заявку, слід коротко описати свій запит та надіслати його через сайт організації.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підтримати дитину, яка боїться голосних звуків та вибухів.

