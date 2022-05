Правила виживання: як діяти, якщо ви опинилися без води, світла та газу

Як вижити без води, електрики та газу?

В умовах повномасштабної війни про комфорт зайвий раз думати не доводиться.

Сотні тисяч українців залишилися без доступу до базових ресурсів через те, що окупанти знищили об’єкти критичної інфраструктури.

На тимчасово окупованих територіях громадяни тижнями живуть у нелюдських умовах.

Розповідаємо, як діяти, якщо у вас немає газу, води та електрики.

Спершу слід запастися одноразовим посудом, аби не витрачати дорогоцінний ресурс на миття брудних тарілок.

Очистити руки та обличчя можна вологими серветками або тоніком.

А от знезаразити руки допоможе антисептик.

Щоб вода довге затримувалась в організмі, злегка підсоліть її.

Заощадити воду допоможе й домашній рукомийник.

Аби зробити його своїми руками, потрібно:

Не соромтеся ходити в туалет на вулицю.

Пам’ятайте про те, що зливний бачок використовує 10-15 літрів води, які можна зекономити.

А от рідину для технічних потреб можна збирати під час опадів.

Дощову воду також можна пити, попередньо очистивши її активованим вугіллям.

Заздалегідь придбайте газову горілку або спиртівку для приготування їжі.

Воду за потреби також можна нагріти на свічках, однак тримати тару над вогнем доведеться довго.

Поставте дві цеглини, розмістіть між ними металеву пластину й поставте під неї кілька свічок.

Потягом ночі вода нагріється до 80 градусів, однак варто зауважити, що за вогнем хтось має спостерігати, аби уникнути пожежі.

Готувати їжу можна й на багатті.

Підготуйте для цього дерево, сірники, вугілля, металевий посуд, папір та запальнички.

Багаття слід розводити в ямі або в мангалі.

Спершу потрібно вимкнути всі електроприклади та витягнути шнури з розеток.

Аби мати доступ до новин, придбайте радіоприймач на батарейках.

Мобільний телефон та павербанк потрібно заряджати за будь-якої нагоди.

Аби не втрачати зв’язок з рідними, домовтеся зустрічатися в конкретний час у певному місці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як швидко зарядити мобільний телефон.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.