Робота за кордоном: які вакансії пропонують польські роботодавці для українців без знання мови

Як працевлаштуватися в Польщі без знання мови?

Через повномасштабні бойові дії мільйони українців виїхали закордон, аби врятуватися від постійних обстрілів.

Найбільше біженців опинились в сусідній Польщі, яка гостинно приймає вимушених переселенців.

Оговтавшись від шоку, втікачі від війни починають шукати роботу за кордоном.

Однак далеко не всі знають польську навіть на базовому рівні.

Розповідаємо, які варіанти пропонують польські роботодавці вимушеним переселенцям з України.

Дані з бази PESEL (аналог українського ідентифікаційного номера платника податків) свідчать про те, що в Польщі вже понад 400 тисяч українських біженців працездатного віку мають право на офіційну роботу.

Варто зазначити, що майже 100 тисяч із них вже працевлаштувалися.

Відтак, кожен 4 українець отримав можливість заробляти кошти.

Слід пам’ятати про те, що в Польщі не вистачає робочої сили, особливо в сільській місцевості країни.

Там дрібні фермери охоче беруть наших співвітчизників на роботу.

До початку вторгнення Росії в Україну жінка працювала інженером у банку.

Слід зауважити, що в передмісті Вроцлава, наприклад, часто запрошують сімейні пари для виконання сезонних робіт (формувати клумби, косити траву тощо).

Платять за такі послуги 16 злотих на годину.

Відтак, якщо ви працюватимете 5-6 днів на тиждень по 1- годин на день, маєте шанс отримати 3 200 злотих на місяць (22 400 грн).

Більше грошей можна заробити за роботу з доїльним апаратом на фермі.

За це платять від 4 500 до 5 000 злотих (до 35 тисяч гривень).

У сусідній країні можна знайти купу вигідних пропозицій.

Відтак, швачка у Варшаві отримує в середньому 17 злотих за годину за зшивання матеріалу повітряних фільтрів для кліматичних установок.

Працювати потрібно 10-12 годин за день.

Ще 300 злотих доведеться віддати за житло.

За місяць такої роботи 5 днів на тиждень цілком можливо заробити 4000 злотих (28 тисяч гривень).

Мають попит в Польщі й масажисти, які отримують близько 500 злотих на місяць.

У курортних містечках можна влаштуватися на роботу кухарем або помічником із зарплатнею до 12 тис. злотих на місяць (84 тис. гривень).

Однак для такої роботи необхідно знати польську кухню та вміти готувати страви інших країн.

Поблизу Балтійського моря в Гданську пропонують доволі вигідну роботу.

Працівникам потрібно чистити, нарізати та упаковувати рибу.

Обіди та житло поруч із місцем роботи безкоштовні, а працювати потрібно з 5.30 до 16.30 шість днів на тиждень за температури 12-16 градусів.

У середньому за місяць можна отримати 4 000 злотих (28 тисяч гривень).

На складах супермаркетів теж не вистачає робочих рук.

Середня зарплатня за таку роботу – 16 злотих на годину.

Однак слід зауважити, що вам доведеться підіймати важкі блоки з продуктами.

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку безкоштовних курсів для вивчення польської мови.

Фото: Unsplash

