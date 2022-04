Закордонне життя: скільки коштує житло, їжа та проїзд у Польщі на місяць

Скільки доведеться заплатити за місяць життя в Польщі?

Страшна війна, яку розв’язала Росія проти України, змушує мільйони людей тікати якомога далі від постійних обстрілів та рятувати своє життя.

Більшість вимушених переселенців, що виїжджають за кордон, зупиняються саме в Польщі.

Ця країна гостинно приймає українців під час бойових дій за спрощеною процедурою, однак викладати певну суму щомісяця доведеться, як і в будь-якій іншій державі.

Журналісти УНІАН порахували, у скільки обійдеться місяць життя в Польщі для громадян України.

Детальніше читай у матеріалі.

Найдорожче оренда квартир коштує у Варшаві.

За однокімнатне помешкання доведеться викласти від 2000 до 2500 злотих на місяць (13-17 тисяч гривень).

Звісно, на околицях польської столиці квартири здають дешевше.

Там можна знайти варіанти за 950 злотих (близько 6500 гривень).

У невеликих містечках Холм та Бидгощ однокімнатне помешкання господарі готові здати за 750-800 злотих (близько 600 гривень).

Варто зазначити, що чим ближче квартира розташована до центру міста, тим дорожче коштує її оренда.

За їжу в Польщі також доведеться викласти кругленьку суму.

Відтак, аби прогодувати середню сім’ю з двох осіб, потрібно витратити від 5500 до 8000 гривень на місяць.

Якщо в тебе є дитина, готуйся заплатити значно більше, адже дитяче харчування в Польщі дороге.

Слід зауважити, що більшість польських продуктів дешевші за українські, однак ціни на м’ясо та яйця в сусідній країні такі ж, як і на нашій Батьківщині.

Середня вартість поширених продуктів у Польщі така:

Зауваж, що мобільний інтернет та зв’язок у Польщі коштують дорожче, ніж в Україні.

Відтак, мобільний тариф на місяць коштуватиме близько 150-200 грн на місяць залежно від обраного оператора.

За інтернет готуйся платити 350-400 грн на місяці.

Проїзд у громадському транспорті польських міст, варшавському метро, а також у поїздах РКР безкоштовні для українців.

Безоплатний квиток можна отримати на касі вокзалу, пред’явивши паспорт громадянина України.

Якщо ти збираєшся їздити на власному авто в Польщі, зауваж, що літр бензину там коштує близько 4,57 злотих (приблизно 32 грн).

Одноразовий квиток у громадському транспорті коштує приблизно 25 грн, а от проїзд у міжміському автобусі — від 200 до 350 гривень залежно від обраного маршруту.

Фото: Unsplash

