Закордонне життя: скільки коштує житло, їжа та проїзд у Польщі на місяць

Скільки доведеться заплатити за місяць життя в Польщі?

Страшна війна, яку розв’язала Росія проти України, змушує мільйони людей тікати якомога далі від постійних обстрілів та рятувати своє життя.

Більшість вимушених переселенців, що виїжджають за кордон, зупиняються саме в Польщі.

Ця країна гостинно приймає українців під час бойових дій за спрощеною процедурою, однак викладати певну суму щомісяця доведеться, як і в будь-якій іншій державі.

Журналісти УНІАН порахували, у скільки обійдеться місяць життя в Польщі для громадян України.

Детальніше читай у матеріалі.

Скільки грошей потрібно на місяць проживання в Польщі?

Оренда житла

Найдорожче оренда квартир коштує у Варшаві.

За однокімнатне помешкання доведеться викласти від 2000 до 2500 злотих на місяць (13-17 тисяч гривень).

Звісно, на околицях польської столиці квартири здають дешевше.

Там можна знайти варіанти за 950 злотих (близько 6500 гривень).

У Кракові та Познані однокімнатну оселю вдасться орендувати за 8-10 тисяч гривень, а от за двокімнатне помешкання готуйся платити від 12 000 гривень на місця.

У невеликих містечках Холм та Бидгощ однокімнатне помешкання господарі готові здати за 750-800 злотих (близько 600 гривень).

Варто зазначити, що чим ближче квартира розташована до центру міста, тим дорожче коштує її оренда.

Харчування

За їжу в Польщі також доведеться викласти кругленьку суму.

Відтак, аби прогодувати середню сім’ю з двох осіб, потрібно витратити від 5500 до 8000 гривень на місяць.

Якщо в тебе є дитина, готуйся заплатити значно більше, адже дитяче харчування в Польщі дороге.

Слід зауважити, що більшість польських продуктів дешевші за українські, однак ціни на м’ясо та яйця в сусідній країні такі ж, як і на нашій Батьківщині.

Середня вартість поширених продуктів у Польщі така:

куряче філе 1 кг — 150 грн

батон 500 г — 19.04 грн;

яловичина 1 кг — 223.63 грн;

яйця 10 шт. — 46.66 грн.;

молоко 1 л — 16.89 грн;

білий рис 1 кг — 22.26 грн;

твердий сир 1 кг — 152.04 грн;

вершкове масло 200 г — до 48 грн;

соняшникова олія 1 л — до 65 грн;

вермішель 1 кг — 34 грн.;

цибуля 1 кг — 26 грн;

картопля 1 кг — 10.99 грн;

помідори 1 кг — 34.86 грн;

яблука 1 кг — 18.77 грн;

банани 1 кг — 29.76 грн;

цукор 1 кг — 35 грн;

борошно 1 кг — 26 кг.

Зв’язок

Зауваж, що мобільний інтернет та зв’язок у Польщі коштують дорожче, ніж в Україні.

Відтак, мобільний тариф на місяць коштуватиме близько 150-200 грн на місяць залежно від обраного оператора.

За інтернет готуйся платити 350-400 грн на місяці.

Транспорт

Проїзд у громадському транспорті польських міст, варшавському метро, а також у поїздах РКР безкоштовні для українців.

Безоплатний квиток можна отримати на касі вокзалу, пред’явивши паспорт громадянина України.

Якщо такою можливістю ти не скористаєшся, доведеться заплатити близько 600 грн на місяць за проїзд.

Якщо ти збираєшся їздити на власному авто в Польщі, зауваж, що літр бензину там коштує близько 4,57 злотих (приблизно 32 грн).

Одноразовий квиток у громадському транспорті коштує приблизно 25 грн, а от проїзд у міжміському автобусі — від 200 до 350 гривень залежно від обраного маршруту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 20 варіантів безкоштовних розваг у Польщі.

Фото: Unsplash

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