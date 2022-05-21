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ICTV Ранок 21.05.2022 12:00
21.05.2022 12:00
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“Я неабияк пишаюсь своїм чоловіком”: Юлія Зорій про шлюб з міністром оборони Олексієм Резніковим

“Я неабияк пишаюсь своїм чоловіком”: Юлія Зорій про шлюб з міністром оборони Олексієм Резніковим

Як телеведуча Юлія Зорій переживає труднощі разом зі своїм чоловіком?

Нещодавно увесь світ відзначав Міжнародний день сім’ї.

В умовах повномасштабної війни це свято стало особливим для українців, адже саме родина в непрості часи — головна опора для більшості з нас.

Саме до цього знакового дня телеведуча Юлія Зорій ICTV вирішила розповісти, як вона долає труднощі разом зі своїм чоловіком, міністром оборони Олексієм Резніковим.

Юлія також розповіла, що вони з коханим найбільше цінують одне в одному та поділилася мріями на майбутнє.

Як Юлія Зорій долає труднощі разом зі своїм чоловіком?

«Сім’я – наша найбільша цінність. Але як і у будь-яких стосунках, у нас теж були труднощі. Ми навчилися їх долати. Ми над цим багато працювали й докладали чимало зусиль, бо у нас була одна мета на двох – бути разом», – каже Юлія.

Ведуча розповідає, що вони з чоловіком, аби зміцнити свій союз і зберегти гармонію в стосунках, вчилися розмовляти, слухати одне одного та не накопичувати негатив. Якщо є проблема, пара негайно її обговорює й не отруює життя образами та мовчанками.

А тепер ще більше стали цінувати й берегти своє кохання, адже за словами Юлії, життя показує, що немає нічого важливішого за сім’ю, любов і можливість бути разом.

Зорій

Юлія щиро захоплюється тим, як її коханий працює. Посада міністра оборони України в умовах війни потребує неабиякої сили духу та уважності.

«Я неабияк пишаюсь своїм чоловіком. Він дуже професійна людина. Він миттєво схоплює нові знання, навички. Він постійно вчиться чомусь новому. І він – патріот. Тому я точно знаю, що перемога наша! Я вірю й знаю, бо до цього причетний в тому числі й мій Олексій.

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До речі, ми завжди обговорюємо плани на майбутнє, продумуємо подорожі… Словом, плануємо наше щасливе подальше життя. І в цей час це особливо додає сил, віри та оптимізму. А ще ми вміємо матеріалізувати наші плани та задуми. Вони завжди збуваються. Тож, усе буде Україна. Усе буде перемога, любов і свобода», — стверджує ведуча.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підтримати чоловіка, який захищає країну на фронті.

Фото: Юлія Зорій

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Теги: день сім'ї, родина, Юлія Зорій
21.05.2022 12:00
Джерело: Viva.ua



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