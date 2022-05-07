Не критикуйте та спрямовуйте агресію в гру: як уникнути сварок з рідними під час війни

Як мінімізувати сварки з рідними під час війни?
В умовах повномасштабних бойових дій усім українцям украй важко контролювати свої емоції.
Паніка, страх за своє життя, постійна невизначеність — неабияк шкодить нашому психологічному здоров’ю.
За таких обставин уникнути конфліктів із рідними — завдання не з простих.
Однак якщо ви докладете зусиль, сварок стане значно менше.
Психологиня та тілесно-орієнтовний терапевт Ярослава Федорчук розповіла, як уникнути конфліктів із близькими в умовах війни.
Як уникнути сварок із рідними під час бойових дій?
Не звинувачуйте інших
Контролювати свій потік думок та висловів край важко, однак необхідно.
Замість звинувачень рідних, зізнайтеся їм у тому, що у вас викликає відчуття злості через безпорадність та страх.
Скажіть: “Я не відчуваю себе в безпеці. Давай разом придумаємо, що ми можемо зробити”.
Не соромтеся просити підтримки, коли вам це потрібно.
Будьте обережними з критикою
У такі непрості часи критику сприймати важко всім, а особливо чоловікам, які зазвичай консервують свої страхи.
Замість того, щоб сухо критикувати когось, використовуйте принцип бутерброда: спочатку зробіть хороший акцент, потім надайте конструктивну критику й закріпіть усе хорошим акцентом.
Такі зауваження партнер сприйматиме адекватно й безболісно.
Якщо вам кажуть неприємні слова, відповідайте так: “я дуже тебе ціную і люблю як свого чоловіка/партнера, але твої слова мене зараз дуже ранять/злять і т.д. Не роби так, будь ласка. Прошу тебе опиратись на свою раціональну частину”.
Наголосіть на тому, що разом ви обов’язково подолаєте всі перешкоди.Також по темі: Звертатися за допомогою — це не соромно! Контакти безкоштовної психологічної онлайн-підтримки Більше не кохають чи вплив стресу? Чому під час війни люди розходяться Неможливо заснути через стрес? Поради, які допоможуть налагодити сон
Організуйте ритуал переговорів
В умовах війни вкрай потрібно чути одне одного.
За можливості створіть ритуал переговорів.
Наприклад, щовечора ви можете збиратися за столом увечері у визначений час, аби задати партнерові питання:
- Як ти себе почуваєш?
- Чи можу я тобі чимось допомогти?
- Що ти відчуваєш? Наприклад, я злюсь через….
- Які компроміси ми можемо разом знайти?
Проживайте агресію в грі
Чудовий спосіб приборкати емоції для тих, хто має дітей.
Спробуйте пограти в оригінальну гру.
Станьте на уявних чотири лапи й уявіть себе дикою твариною, що захищається всіма доступними способами.
Вигадайте, що ви з дітьми — родина тигрів, які граються, покусують одне одного та штовхаються лапками.
Таким чином вам буде значно легше упоратися з агресією.
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