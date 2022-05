Не критикуйте та спрямовуйте агресію в гру: як уникнути сварок з рідними під час війни

Як мінімізувати сварки з рідними під час війни?

В умовах повномасштабних бойових дій усім українцям украй важко контролювати свої емоції.

Паніка, страх за своє життя, постійна невизначеність — неабияк шкодить нашому психологічному здоров’ю.

За таких обставин уникнути конфліктів із рідними — завдання не з простих.

Однак якщо ви докладете зусиль, сварок стане значно менше.

Психологиня та тілесно-орієнтовний терапевт Ярослава Федорчук розповіла, як уникнути конфліктів із близькими в умовах війни.

Контролювати свій потік думок та висловів край важко, однак необхідно.

Замість звинувачень рідних, зізнайтеся їм у тому, що у вас викликає відчуття злості через безпорадність та страх.

Не соромтеся просити підтримки, коли вам це потрібно.

У такі непрості часи критику сприймати важко всім, а особливо чоловікам, які зазвичай консервують свої страхи.

Замість того, щоб сухо критикувати когось, використовуйте принцип бутерброда: спочатку зробіть хороший акцент, потім надайте конструктивну критику й закріпіть усе хорошим акцентом.

Такі зауваження партнер сприйматиме адекватно й безболісно.

Якщо вам кажуть неприємні слова, відповідайте так: “я дуже тебе ціную і люблю як свого чоловіка/партнера, але твої слова мене зараз дуже ранять/злять і т.д. Не роби так, будь ласка. Прошу тебе опиратись на свою раціональну частину”.

Наголосіть на тому, що разом ви обов’язково подолаєте всі перешкоди.

В умовах війни вкрай потрібно чути одне одного.

За можливості створіть ритуал переговорів.

Наприклад, щовечора ви можете збиратися за столом увечері у визначений час, аби задати партнерові питання:

Чудовий спосіб приборкати емоції для тих, хто має дітей.

Спробуйте пограти в оригінальну гру.

Вигадайте, що ви з дітьми — родина тигрів, які граються, покусують одне одного та штовхаються лапками.

Таким чином вам буде значно легше упоратися з агресією.

Фото: Pexels

