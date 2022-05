Падіння чи злет? Що буде з курсом гривні найближчим часом

Що буде з курсом гривні найближчим часом?

Війна неабияк вплинула на всі сфери нашого життя.

Через повномасштабні бойові дії страждає бізнес, інфраструктура, а також економіка.

На початку вторгнення Росії в Україну 14 лютого офіційний курс долара становив 29,25 грн/дол.

Тоді НБУ заморозив його, однак зараз планує повернутися до плаваючого курсу.

Розповідаємо, що далі буде з гривнею і як вона знецінилась за час війни.

За словами голови НБУ Кирила Шевченка, завдяки валютним обмеженням на початку повномасштабного вторгнення РФ вдалося стабілізувати ринок.

Відтак, Шевченко стверджує в інтерв’ю The Asahi Shimbun, що різниця між ринковим та офіційним курсом гривні мінімальна.

Голова НБУ заявив, що зараз розглядають можливість пом’якшення валютних обмежень та повернення до плаваючого обмінного курсу.

Такий крок зможе стабілізувати ситуацію.

Точна дата поки не відома.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук раніше повідомляв, що офіційний курс долара залишатиметься замороженим до завершення воєнного стану в україні.

Він також наголошував на тому, що Нацбанк робитиме все, аби уникнути різких коливань та потрясінь економіки.

Перехід триватиме поступово й плавно.

За словами фінансового аналітика Олексія Куща, якби курс не заморозили, в обмінниках долар продавали б по 90 чи 100 грн.

Експерт зауважив, що курс долара після перемоги України залежатиме від того, яким буде формат післявоєнної економіки.

Поки невідомо, чи матимемо ми доступ до своїх південних портів, з яких можна відправляти вантажі.

Якщо така можливість збережеться, курс не має опустити нижче за 34-35 гривень.

З часом економіка зміцнюватиметься, тож курс стабілізуватиметься.

Фото: Unsplash

