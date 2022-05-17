Руїни нескореного міста: добірка світлин Маріуполя до та після російського вторгнення

Добірка фото Маріуполя до та після російського вторгнення в Україну.

Маріуполь став глибокою раною на душі кожного українця.

Саме це місто окупанти знищили майже повністю.

Розтрощені будинки, десятки тисяч загиблих жителів, блокада й ракетні обстріли — усе це не опис фільму жахів про Другу світову, а нова історія українського міста, яке зруйнували загарбники.

Колись Маріуполь був місцем розквіту та щастя.

Зараз же він перетворився на могилу для понівечених людських надій.

Ранок у Великому Місті зібрав добірку світлин Маріуполя до початку війни та після російського вторгнення, аби показати, як насправді окупанти “визволяють” народ.

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Однак попри всі руйнування, Маріуполь назавжди залишиться українським.

Як би окупанти не намагалися зламати наш дух та підкорити наших громадян, їм ніколи цього не вдасться зробити.

Адже залізну волю, що гартувалася роками, знищити неможливо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, листівки з України, що показують цинічність окупантів.

Фото: Pexels