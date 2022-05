“Війна — це професія”: Казарін про військову службу та медіагігієну в умовах бойових дій

Журналіст, публіцист, а зараз — боєць ЗСУ Павло Казарін після повномасштабного наступу окупантів пішов захищати свою батьківщину.

В ефірі національного телемарафону він розповів, із якими труднощами під час військової служби йому довелося зіштовхнутися.

Павло Казарін розповів, що поки він тільки вчиться бути професійним військовим та робити все так, аби його побратимам не було соромно за нього.

На думку Павла, професія журналіста так само вимагає певного досвіду й знань, як і посада захисника Батьківщини.

Однак Казарін зауважив, що недоброчесні майстри слова отримують розплату за свої помилки здебільшого через певний час, а от війна неуважності не пробачає.

На питання про те, чи слідкує він за українськими ЗМІ, Павло відповів так:

Журналіст також додав, що в нього є певна професійна гігієна.

Казаріна завжди дивувало, як можна підписуватися на анонімні канали, коли невідомо, хто саме постачає туди інформацію:

За словами публіциста, він слідкує винятково за контентом, який публікують перевірені видання.

Павло розповів, що найбільше зараз сумує за батьками, які опинилися дуже далеко від нього.

А от з побутових речей йому не вистачає кінотеатрів та нових фільмів.

Повну версію інтерв’ю дивіться у відео.

Фото: pavelkazarin

