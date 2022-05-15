Захисна реакція чи невиправдана агресія? Чому деяким людям подобається дивитися на вбитих окупантів

Чи нормально радіти смертям російських окупантів?

Повномасштабна війна повністю змінила не тільки наш звичний ритм життя, а й наше світосприйняття.

У такі непрості часи контролювати свої емоції майже неможливо.

Постійна паніка, страх за свою безпеку та невизначеність неабияк шкодять нашій психіці.

У таких умовах навіть найгуманніші люди починають відчувати агресію та із задоволенням дивитися на фото вбитих російських військових.

Психотерапевтка-супервізорка Валентина Паробій розповіла, чи нормально радіти смертям ворогів та чому в нас виникають такі емоції.

Чому деяким людям подобається дивитися на вбитих окупантів?

Чи нормальна така реакція на смерть?

За словами Валентини Паробій, усі види мають природний механізм, який застерігає від убивства собі подібних, за винятком захисту.

Аби заблокувати цю особливість, нам необхідно дегуманізувати ворога.

Психотерапевтка запевняє, що зараз цивільні дивляться на все очима військових.

Психіка автоматично готує всіх до боротьби.

Наша свідомість робить так, аби ми могли дивитися на страждання та мертві тіла без огиди, страху та відрази.

Якщо для когось така практика — це своєрідна медитація та спосіб відновитися, цього не потрібно соромитися.

У такий спосіб деякі люди задовольняють свою жагу помсти й переконуються в тому, що українці сильніші за російську армію.

Чи не шкідливо це для психіки?

Якщо перегляд фото загиблих окупантів не забирає у вас сили та час на спілкування з рідними, турботу про себе й спорт, ви можете продовжувати іноді робити це.

Нехай вільний час, який ви витрачаєте на втамування жаги помсти ворогам, буде guilty pleasure (вподобання, за яке соромно).

Однак пам’ятайте про те, що якщо таке заняття стане постійним, потрібно якомога швидше допомогти психіці відірватися від такої жахливої реальності.

Що радить психотерапевтка?

Аби повернути собі емоційну стабільність, варто почати з планування дня.

Робіть бодай маленькі кроки, що мають велике значення.

Це допоможе відчути контроль над ситуацією.

Валентина також радить приділяти менше уваги соціальним мережам.

Залиште кілька інформаційних видань та виділіть конкретний час для перегляду новин кілька разів на день.

Не слід забувати й про фізичну активність: займайтеся спортом, прибирайте вдома, садіть щось на городі.

Злість, агресія та постійне читання страшних історій точно не допоможуть повернутися до нормального життя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як адаптуватися до нових обставин під час вимушеного переїзду.

Фото: Pexels

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