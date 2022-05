Захисна реакція чи невиправдана агресія? Чому деяким людям подобається дивитися на вбитих окупантів

Чи нормально радіти смертям російських окупантів?

Повномасштабна війна повністю змінила не тільки наш звичний ритм життя, а й наше світосприйняття.

У такі непрості часи контролювати свої емоції майже неможливо.

Постійна паніка, страх за свою безпеку та невизначеність неабияк шкодять нашій психіці.

У таких умовах навіть найгуманніші люди починають відчувати агресію та із задоволенням дивитися на фото вбитих російських військових.

Психотерапевтка-супервізорка Валентина Паробій розповіла, чи нормально радіти смертям ворогів та чому в нас виникають такі емоції.

За словами Валентини Паробій, усі види мають природний механізм, який застерігає від убивства собі подібних, за винятком захисту.

Аби заблокувати цю особливість, нам необхідно дегуманізувати ворога.

Психіка автоматично готує всіх до боротьби.

Наша свідомість робить так, аби ми могли дивитися на страждання та мертві тіла без огиди, страху та відрази.

Якщо для когось така практика — це своєрідна медитація та спосіб відновитися, цього не потрібно соромитися.

У такий спосіб деякі люди задовольняють свою жагу помсти й переконуються в тому, що українці сильніші за російську армію.

Якщо перегляд фото загиблих окупантів не забирає у вас сили та час на спілкування з рідними, турботу про себе й спорт, ви можете продовжувати іноді робити це.

Однак пам’ятайте про те, що якщо таке заняття стане постійним, потрібно якомога швидше допомогти психіці відірватися від такої жахливої реальності.

Аби повернути собі емоційну стабільність, варто почати з планування дня.

Це допоможе відчути контроль над ситуацією.

Валентина також радить приділяти менше уваги соціальним мережам.

Залиште кілька інформаційних видань та виділіть конкретний час для перегляду новин кілька разів на день.

Не слід забувати й про фізичну активність: займайтеся спортом, прибирайте вдома, садіть щось на городі.

Злість, агресія та постійне читання страшних історій точно не допоможуть повернутися до нормального життя.

Фото: Pexels

