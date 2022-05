Фінал Євробачення 2022: де та о котрій можна подивитися трансляцію

Де можна подивитися трансляцію фіналу Євробачення 2022?

Вже цієї суботи відбудеться подія, на яку прихильники музики по всьому світу з нетерпінням чекали весь рік.

Фінал пісенного конкурсу Євробачення 2022 проходитиме 14 травня в італійському Турині.

Аби насолодитися піснями конкурсантів та підтримати наших представників, не забудь увімкнути трансляцію.

Розповідаємо, де подивитися фінал Євробачення 2022.

Пряма трансляція однієї з найочікуваніших подій у музичному світі почнеться о 22:00 на телеканалі UA: Культура.

Подивитися пісенне змагання можна буде у соцмережах та на інших онлайн-сервісах.

Відтак, фінал транслюватимуть:

Український гурт Kalush Orchestra пройшов у фінал Євробачення 2022 року за результатами першого півфіналу конкурсу.

Наші хлопці виступатимуть у першій частині фіналу згідно з жеребкуванням.

Згідно з жеребкуванням, музиканти вийдуть на сцену у першій частині фіналу.

Загалом, у вирішальному етапі змагання братимуть участь представники 25 країн.

Голосувати за фаворитів можна за допомогою СМС на номер 7576 з кодом окремого учасника.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим вразив перший півфінал Євробачення 2022.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.