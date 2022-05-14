Фінал Євробачення 2022: де та о котрій можна подивитися трансляцію

Де можна подивитися трансляцію фіналу Євробачення 2022?
Вже цієї суботи відбудеться подія, на яку прихильники музики по всьому світу з нетерпінням чекали весь рік.
Фінал пісенного конкурсу Євробачення 2022 проходитиме 14 травня в італійському Турині.
Аби насолодитися піснями конкурсантів та підтримати наших представників, не забудь увімкнути трансляцію.
Розповідаємо, де подивитися фінал Євробачення 2022.
Де можна подивитися трансляцію фіналу Євробачення 2022?
Пряма трансляція однієї з найочікуваніших подій у музичному світі почнеться о 22:00 на телеканалі UA: Культура.
Подивитися пісенне змагання можна буде у соцмережах та на інших онлайн-сервісах.
- офіційний Facebook-акаунт Євробачення;
- сайт Суспільне Культура;
- сайт Суспільне Євробачення;
- YouTube-канал Євробачення Україна;
- додаток Дія (Послуги – Дія.TV – Канал UA: Культура).
Український гурт Kalush Orchestra пройшов у фінал Євробачення 2022 року за результатами першого півфіналу конкурсу.
Наші хлопці виступатимуть у першій частині фіналу згідно з жеребкуванням.Також по темі: Євробачення 2022: коли відбудеться та з якими піснями виступатимуть учасники Модна благодійність: як Джамала допомагає збирати кошти для ЗСУ та постраждалих через війну Євробачення 2022: хто складе конкуренцію Україні - учасники і їх пісні
Згідно з жеребкуванням, музиканти вийдуть на сцену у першій частині фіналу.
Загалом, у вирішальному етапі змагання братимуть участь представники 25 країн.
Голосувати за фаворитів можна за допомогою СМС на номер 7576 з кодом окремого учасника.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим вразив перший півфінал Євробачення 2022.
Фото: Pixabay