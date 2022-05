Вершкове масло: корисні властивості та шкода

Вершкове масло – продукт, який ми вживаємо майже кожного дня та додаємо у випічку, каші тощо. Але ж яка користь та шкода вершкового масла? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе корисну інформацію.

Треба пам’ятати, корисним є тільки масло, отримане з натуральних молочних вершків. Воно може мати жирність від 61,5% до 85%, причому чим жирним буде, тим краще.

Всі інші продукти під назвою “масло” – це маргарин, насичений консервантами, регуляторами кислотності, барвниками, емульгаторами, ароматизаторами та іншими домішками.

У такому випадку краще не насичувати організм шкідливим продуктом, тому що від маргарину користі немає.

Вживання саме натурального вершкового масла вбачає досить багато корисних властивостей.

Всупереч безлічі позитивних моментів також є негативний вплив масла.

Масло може підвищити рівень “поганого” холестерину в організмі, що збільшує ризик серцево-судинних захворювань.

1 столова ложка вершкового масла містить 30 міліграмів холестерину і 7 грамів насичених жирів. Насичені жири та холестерин нерозривно пов’язані. У 100 г вершкового масла міститься близько 240 мг холестерину.

Норма “поганого” холестерину в крові не повинна перевищувати 130 мг. Значить, допустима добова доза вершкового масла — не більше 30-50 грам.

Не варто боятися шкоди вершкового масла та не вживати його зовсім, але важливо дозувати кількість та отримувати від нього лиш користь.

Але насамперед ознайомтесь з впливом вершкового масла на організм людини: його шкодою та користю, а потім визначайтеся.

Фото: Unsplash

