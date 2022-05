Окупанти нищать телекомунікації: як отримувати інформацію без інтернету та мобільного зв’язку

Як дотримувати інформацію на тимчасово окупованих територіях?

Цинізм окупантів не перестає вражати: вони продовжують обстрілювати домівки цивільних, убивати невинних людей та нищити наші культурні пам’ятки.

Загарбники всіма силами намагаються залякати й дезорієнтувати незламних українців.

У Херсонській та Запорізькій області вороги станом на початок травня відключити зв’язок.

Росіяни обірвали магістральні лінії та залишили без електропостачання операторів у цих регіонах.

Однак навіть попри диверсії й жалюгідні спроби путінської армії залишити наших громадян без зв’язку, доступ до новин отримати все ж можна.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, як українці, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, можуть отримати інформацію без інтернету та мобільного зв’язку.

Ганна Маляр під час телемарафону зазначила, що жителям тимчасово окупованих територій варто прочитати інструкцію від Держспецзв’язку.

За словами Маляр, силові та інформаційні міністерства зараз працюють над тим, щоб з’явилась можливість передавати інформацію іншими шляхами.

Йдеться не про ЗМІ або інтернет.

Нова система зараз перебуває під управлінням ЗСУ.

Однак про всі подробиці її роботи дізнатися можна буде вже після нашої перемоги.

