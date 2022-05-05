Шарій пішов слідом за Медведчуком: добірка мемів про затримання проросійського блогера

Добірка найкращих мемів про затримання Анатолія Шарія.

5 травня мережу сколихнула новина про затримання скандального проросійського блогера Анатолія Шарія.

СБУ затримала його в Іспанії за держзраду.

Минулого року Шарію вже оголошували про підозру, однак тоді покарання вдалося уникнути.

Зараз же справедливість таки наздогнала пропагандиста, тож він приєднається до свого духовного побратима Медведчука.

Ранок у Великому Місті зібрав добірку найкращих мемів про затримання Анатолія Шарія, які неодмінно підіймуть твій настрій.

Найкращі меми про затримання Анатолія Шарія

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку мемів про затримання Віктора Медведчука.

Фото: скрін з відео

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