Шарій пішов слідом за Медведчуком: добірка мемів про затримання проросійського блогера

Добірка найкращих мемів про затримання Анатолія Шарія.

5 травня мережу сколихнула новина про затримання скандального проросійського блогера Анатолія Шарія.

СБУ затримала його в Іспанії за держзраду.

Минулого року Шарію вже оголошували про підозру, однак тоді покарання вдалося уникнути.

Зараз же справедливість таки наздогнала пропагандиста, тож він приєднається до свого духовного побратима Медведчука.

Ранок у Великому Місті зібрав добірку найкращих мемів про затримання Анатолія Шарія, які неодмінно підіймуть твій настрій.

Фото: скрін з відео

