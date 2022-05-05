Шарій пішов слідом за Медведчуком: добірка мемів про затримання проросійського блогера

Добірка найкращих мемів про затримання Анатолія Шарія.
5 травня мережу сколихнула новина про затримання скандального проросійського блогера Анатолія Шарія.
СБУ затримала його в Іспанії за держзраду.
Минулого року Шарію вже оголошували про підозру, однак тоді покарання вдалося уникнути.
Зараз же справедливість таки наздогнала пропагандиста, тож він приєднається до свого духовного побратима Медведчука.
Ранок у Великому Місті зібрав добірку найкращих мемів про затримання Анатолія Шарія, які неодмінно підіймуть твій настрій.
Найкращі меми про затримання Анатолія Шарія
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Нагадаємо, раніше ми публікували добірку мемів про затримання Віктора Медведчука.
Фото: скрін з відео