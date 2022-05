Дієві методи, які дозволять швидко заспокоїтись

Бувають ситуації, коли хтось або щось дуже рознервує, і тоді треба шукати способи швидко заспокоїтись.

Особливо це актуально під час війни.

Розповідаємо, як швидко опанувати емоції та “повернутись до життя”.

Цей метод перевірявся роками і не однією людиною. Що тут казати, він дійсно працює. Коли тебе щось буде хвилювати, просто повільно і глибоко вдихни та спокійно видихни.

У 2017 році було опубліковано дослідження, що саме глибокий вдих допомагає розслабитись і заспокоїтись.

А часте і кротке дихання тільки збуджує емоційний стан.

І хоч цей метод хороший, проте підійде далеко не кожному, а лише тим, у кого «чутливий носик». Як не дивно, та аромати неабияк впливають на наш настрій.

Вони можуть як підіймати його, так і понижувати. Рекомендується у стресових ситуаціях влаштувати ароматерапію за допомогою ефірних масел або ж використати парфюм, який асоціюється зі щасливими моментами.

Якщо маєш трохи часу, то краще використати їх на фізичні вправи. Побігай, поприсідай. Достатньо буде і 10-15 хвилин. Таким чином прилив адреналіну буде виходити швидше.

Спробуй зосередитись на власному диханні, відчуй його. Так ти зможеш відволіктися від зовнішніх обставин.

Існують різні ситуації і люди. Комусь допоможе глибокий вдих, а комусь саме крик. Коли людина викричиться, у неї можуть вгамуватися нерви. Не потрібно тримати все у собі, так може стати лише гірше.

Але робити це краще не при свідках, щоб нікому випадково не нашкодити.

Тепер ти знаєш, як можна швидко заспокоїтися. Сподіваємось наші поради допоможуть тобі у потрібній ситуації.

Фото: Unsplash

