Дієві методи, які дозволять швидко заспокоїтись

Бувають ситуації, коли хтось або щось дуже рознервує, і тоді треба шукати способи швидко заспокоїтись.

Особливо це актуально під час війни.

Розповідаємо, як швидко опанувати емоції та “повернутись до життя”.

Як швидко заспокоїтись

Зроби глибокий вдих

Цей метод перевірявся роками і не однією людиною. Що тут казати, він дійсно працює. Коли тебе щось буде хвилювати, просто повільно і глибоко вдихни та спокійно видихни.

У 2017 році було опубліковано дослідження, що саме глибокий вдих допомагає розслабитись і заспокоїтись.

А часте і кротке дихання тільки збуджує емоційний стан.

Понюхай приємні аромати

І хоч цей метод хороший, проте підійде далеко не кожному, а лише тим, у кого «чутливий носик». Як не дивно, та аромати неабияк впливають на наш настрій.

Вони можуть як підіймати його, так і понижувати. Рекомендується у стресових ситуаціях влаштувати ароматерапію за допомогою ефірних масел або ж використати парфюм, який асоціюється зі щасливими моментами.

Виконай кілька фізичних вправ

Якщо маєш трохи часу, то краще використати їх на фізичні вправи. Побігай, поприсідай. Достатньо буде і 10-15 хвилин. Таким чином прилив адреналіну буде виходити швидше.

Зміни об’єкт уваги

Спробуй зосередитись на власному диханні, відчуй його. Так ти зможеш відволіктися від зовнішніх обставин.

Іноді потрібно і покричати

Існують різні ситуації і люди. Комусь допоможе глибокий вдих, а комусь саме крик. Коли людина викричиться, у неї можуть вгамуватися нерви. Не потрібно тримати все у собі, так може стати лише гірше.

Але робити це краще не при свідках, щоб нікому випадково не нашкодити.

Тепер ти знаєш, як можна швидко заспокоїтися. Сподіваємось наші поради допоможуть тобі у потрібній ситуації.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки потрібно пити води на день, і чим вона корисна.

Фото: Unsplash

Алла Гичка

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