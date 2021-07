Як правильно сваритись, щоб не зруйнувати стосунки з людиною

Кращі поради про те, як правильно сваритись, і як зберегти хороші стосунки з людьми, якщо конфлікту не уникнути.

Вже більше місяця українці перебувають на карантині, в самоізоляції: самі або ж з іншими людьми. У такий час ми більше піддаємось стресу, а це призводить до різноманітних конфліктів.

Звичайно, ж набагато краще – взагалі не сперечатись та зберігати спокій. Але інколи це просто неможливо.

Проте варто пам’ятати, що сваритись теж потрібно правильно. Якщо ти у конфліктній ситуації наробиш багато помилок, то це може призвести до розірвання контактів із людиною. І неважливо хто це буде – колега, друг, батьки, чоловік або дружина.

Ранок у Великому Місті допоможе тобі правильно підготуватись до сварки, щоб конфлікт не був причиною твого поганого самопочуття.

Конфліктна ситуація викликає у нас страх та гнів. Коли нами оволодіває лють, ми можемо зробити чи сказати речі, про які потім будемо шкодувати.

Подумай, що тебе відволікає від негативних емоцій – прибирання, готування, фізичні вправи. Спробуй будь-якими способами себе заспокоїти.

Потім повернись до розмови і спробуй продовжити суперечку, але вже контролюючи свої емоції.

У такий момент також важливо не лише добре розуміти, що ти відчуваєш, але і що говориш. Ретельно усе обдумуй. Не використовуй емоційно-забарвленої лексики. Це може образити іншу людини.

Багато хто думає, що якщо припинити суперечку ще на початку, то це чудовий спосіб взагалі не сваритись. Або перемикатись одразу на іншу тему і всіма можливими способами уникати конфлікту.

Це не правильно! Адже людину може щось не влаштовувати, і в той момент, коли вона хотіла тобі це все висловити – ти зупиняв її в цьому.

Вона буде накопичувати все в собі. І потім величезна сварка стане неминучою. Краще приймати конфлікт, говорити один з одним.

Кілька незначних суперечок набагато краще, ніж одна велика.

Ця порада продовжує думку попередньої. Не варто накопичувати в собі емоції та стрес. Це може не лише зруйнувати твої стосунки з людиною, але й погано вплинути на здоров’я.

Тому давай висловитись і собі, і іншим. Обговорення дозволить дійти до спільної згоди та вирішить проблеми.

А це, відповідно, лише покращуватиме стосунки.

Часто, починаючи сварку з однієї проблеми, ми втрачаємо контроль та починаємо розбирати усі недоліки людини, з якою ми сваримось. Згадуємо всі можливі моменти – доречні та не зовсім.

Якщо людина все ж наполягає на тому, що потрібно вирішити й інші конфліктні ситуації, то наголоси на тому, що тобі це важливо, і пообіцяй обговорити це наступного разу.

І це робиться не для того, щоб відкласти та уникнути наступної сварки. Ні. Одна сварка – одна тема. Вирішення однієї проблеми дозволяє перейти до іншої.

Кожному потрібно обдумати усе після сварки.

Інколи думаєш: «От чому все так добре?» І аж нетерплячка бере посваритись. І ти намагаєшся шукати будь-яку річ, за яку можна зачепитись, щоб розв’язати конфлікт, або що гірше – вигадуєш проблему.

Не потрібно так робити! Спробуй краще забути про такі думки та подумати, чому вони в тебе виникли. Якщо тобі нудно і нема чим себе зайнятись – спробуй знайти якусь справу.

Якщо ж, навпаки, у тебе занадто багато справ, і потяг посваритись виникає в тебе через втому, спробуй відпочити або помедитувати.

Водночас, не дозволяй іншій людині провокувати тебе. Діяти тут потрібно, залежно від ситуації.

Якщо це людина, яка просто ненавидить тебе – не зважай на провокації. А якщо це близька для тебе людина, то спробуй допомогти їй відволіктись. Можливо, вона просто потребує твоєї уваги?

Дуже важливо не говорити людині «ти поганий», «ти такий, як усі». Тобто акцентувати його особистість на негативі та порівнювати з кимось.

Від цього людині стає тільки гірше. Так навіть у депресію можна загнати.

Кажи компліменти. Так, ми не помилились!

Хороші слова дозволяють людині зрозуміти, що ти дослуховуєшся до сказаного нею. Але не потрібно вигадувати компліменти. Ти маєш говорити людині те, що насправді про неї думаєш.

Дотримання всіх порад та правил дозволяє покращити стосунки, а не зруйнувати їх. Тому під час сварки налаштовуй себе на таку думку.

І тоді твоє уявлення про сварку зміниться. Та й ти забудеш згодом, що це таке, і просто конструктивно говоритимеш із людьми, а не кричатимеш на них без видимої на те підстави.

Тепер ти знаєш основні правила, як правильно сваритись. Зберігай спокій, насолоджуйся життям навіть під час карантину та турбуйся про власне здоров’я.

Фото: Pexels

