9 правил, які допоможуть швидко засинати і добре виспатися

Прості секрети, які допоможуть швидко засинати.

Усі ми не раз чули, що повноцінний сон для людини триває 7-8 годин.

Але що робити, якщо у тебе багато роботи або хочеться допізна погуляти?

Доводиться обирати між сном і чимось іншим? Ні, виспатися можна і за 5 годин.

Головне – дотримуватися кількох правил для хорошого сну.

Уміння розслабитися – штука не з простих. Як часто буває, що ми лежимо у ліжку, намагаючись заснути, і вперто змушуємо себе стати менш напруженими.

А нічого не виходить. Чому? Тому що ми напружуємо свій мозок думками про те, що необхідно відпочити.

Отже, варто відпустити усі думки, можна понюхати ефірні олійки та послухати музику, що розслабляє.

Надмірна спека або надмірний холод створюють погані умови для сну. Потрібно зробити в кімнаті комфортну температуру і спати у піжамі із натуральних матеріалів.

Обов’язково дистанціюй себе від світла і шуму. Якщо це неможливо зробити, то скористайся маскою для сну та берушами.

У цей час організм людини швидше і краще висипається.

Найкращий час для засинання – з 22:00 до 23:00.

Старайся лягати і прокидатися щодня в одній і тій же годині.

Тоді організм виробить для себе “ритуал” сну і буде підготований до відпочинку.

Таким чином тобі не потрібно буде сильно напружуватися, щоб заснути.

Та й вставати будеш краще, оскільки в організму виробиться звичка.

Ну, це правило нам відоме давно.

Хочеш добре спати – їж ввечері щось легке. А перед сном – взагалі обмежся.

Більше того, якщо не наїдатися на ніч, то й схуднути можна. Користь – два в одному.

Не варто вкриватися так, щоб пріти і прокидатися мокрим.

По-перше, вночі через це може стати холодно.

По-друге, обсипати прищами.

А по-третє, адекватна температура повітря – запорука хорошого сну.

Медики кажуть, що гаряча ванна лише створює ілюзію релаксу.

А насправді вона лише підвищує тонус тіла.

Тому краще приймай прохолодний душ.

Давай своєму організмові доступ до кисню. Тоді заснути буде легше. Можеш нюхати на ніч лаванду.

Вона сповільнює серцевий ритм, знижує кров’яний тиск і має заспокійливий ефект.

Позбав свій мозок від перевантаження інформацією на ніч.

А то, коли ляжеш спати, будеш обдумувати усе і не зможеш заснути. Нервова система буде збудженою, а фаза засинання ускладниться.

Більше того, мозок буде активно працювати навіть тоді, коли ти заснеш, тому зранку складеться враження, ніби відпочинку і не було.

Пам’ятай, що добре виспатися можна і за короткий період часу. Проте не практикуй короткотривалий сон регулярно.

Давай своєму організмові довше відпочити хоча б на вихідних.

Фото: Pexels

