Довіряйте своїй інтуїції: як безпечно перетнути кордон під час евакуації

Як безпечно перетнути кордон під час евакуації?

Повномасштабна війна змусила мільйони українців тікати від постійних обстрілів якомога далі, аби врятувати життя.

Коли громадяни опиняються на кордоні з іншою країною, їм здається, що головна небезпека вже позаду, а дарма.

Не варто втрачати пильності під час евакуації, адже шахраї чатують на розгублених біженців.

Розповідаємо, яких правил безпеки слід дотримуватися під час перетину кордону.

Якщо вам пропонують роботу, освіту або житло незнайомі люди, які не працюють в органах влади, не варто погоджуватися.

Зловмисники часто тиснуть на вимушених переселенців та вимагають негайно кудись пройти з ними, розлучивши біженців з родиною або друзями.

За жодних обставин не виконуйте вимоги невідомих вас осіб.

Не розлучайтеся з родиною або друзями під час поїздки.

У натовпі дуже легко загубитися, тож тримайтеся поряд одне з одним.

Заздалегідь підготуйте електронні та паперові копії паспорта, посвідчення особи та всіх інших необхідних документів.

Зберігайте їх у надійному місті.

Пам’ятайте про те, що не можна давати свій паспорт або інші документи незнайомцям.

Якщо вам необхідно сісти в авто незнайомої людини, обов’язково сфотографуйте номерні знаки транспортного засобу й надішліть своїм рідним.

Вкрай обережно передавайте свої особисті дані іншим особам та не діліться інформацією про себе з незнайомцями в соцмережах.

Варто наголосити на тому, що часом потрібно довіряти своїй інтуїції.

Якщо незнайома особа викликає у вас підозру, відмовтеся від контакту з нею.

Це може вберегти ваше життя!

